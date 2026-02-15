قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
22 مليار جنيه لمواجهة الأورام.. «الصحة» تكشف أرقام العلاج بالتأمين وعلى نفقة الدولة أمام الشيوخ
مجلس الأهلي يقدم التهنئة لجوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
ارتفاع ملحوظ في سعر جرام الذهب بمصر
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
تكنولوجيا وسيارات

بترقيات وتحديثات غير مسبوقة .. أندرويد 17 يصل إلى تلك الأجهزة

الإصدار التجريبي الأول
الإصدار التجريبي الأول
لمياء الياسين

قبل ثلاثة أيام فقط، أكدت جوجل إطلاق الإصدار التجريبي الأول من نظام أندرويد 17، ويتضمن الإصدار أيضًا بعض التغييرات المهمة و قائمة الأجهزة المتوافقة وخطوات التثبيت.

أجهزة مؤهلة

تُعدّ هواتف جوجل بيكسل أول من يحصل على آخر تحديث تجريبي، وهذا العام ليس استثناءً. يتوفر حاليًا الإصدار التجريبي الأول من نظام أندرويد 17 لهواتف جوجل بيكسل، وسيتوفر قريبًا لأجهزة من علامات تجارية أخرى.
بكسل 6a
بكسل 7
بكسل 7 برو
بكسل 7a
جهاز Pixel اللوحي
بكسل 8
بكسل 8 برو
بكسل 8a
بكسل 9
بكسل 9 برو
بكسل 9 برو إكس إل
بكسل 9 برو فولد
بكسل 9a
بكسل 10
بيكسل 10 برو
بيكسل 10 برو إكس إل
Pixel 10 Pro Fold
 

هواتف Google Pixel

ولتثبيت الإصدار التجريبي الأول من نظام Android 17 على هواتف Google Pixel يمكنك تثبيت الإصدار التجريبي الأول من Android 17 والحصول على لمحة عن أحدث الميزات وجميع الترقيات دون انتظار أشهر للإصدار المستقر
إذا كان جهاز Google Pixel الخاص بك يعمل بنظام Android 16 QPR3 Beta 2.1 ولم تُنهِ برنامج النسخة التجريبية، فستتلقى تلقائيًا تحديث Android 17 Beta 1. يُمكنك الوصول إلى التحديث من خلال الإعدادات > النظام > تحديثات البرامج > تحديثات النظام. أما المستخدمون الآخرون، فيُرجى اتباع الخطوات المذكورة أدناه.

إذا لم تكن مشتركًا في برنامج النسخة التجريبية، تفضل بزيارة google.com/android/beta وقم بالتسجيل من جهازك. تأكد من تسجيل دخولك إلى الموقع باستخدام حساب جوجل نفسه. بعد التسجيل، ستتمكن من تثبيت آخر تحديث تجريبي على جهاز جوجل بيكسل من قسم تحديثات البرامج في تطبيق الإعدادات.
قبل تثبيت أي تحديث تجريبي، يُنصح بعمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة على جهاز آخر أو على خدمة تخزين سحابي لمزيد من الأمان.

أندرويد 17 بيتا 1

أندرويد 17 بيتا 1: ما الجديد وما الذي تم تحسينه؟

يركز الإصدار التجريبي الأول من نظام Android 17 بشكل أساسي على المطورين، ويمثل الانتقال من نموذج "معاينة المطورين" التقليدي إلى برنامج "Android Canary" المستمر. توفر قناة Canary وصولاً أسرع إلى الميزات وواجهات برمجة التطبيقات، واستقرارًا أفضل، وتلغي الحاجة إلى التثبيت اليدوي.

أما بالنسبة للتغييرات، فإن الإصدار التجريبي الأول يفرض متطلبات أكثر صرامة على سلوك التطبيقات على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة (أصغر عرض ≥ 600dp)-، مما يمنع التطبيقات من تعطيل إمكانية تغيير حجم الشاشة واتجاهها. ولا تؤثر هذه التغييرات على الأجهزة الأصغر حجمًا (عرض < 600dp).

علاوة على ذلك، يجب أن تدعم التطبيقات التي تعمل على شاشات أكبر، مثل الأجهزة اللوحية أو القابلة للطي أو بيئات نوافذ سطح المكتب، الآن تخطيطات الوضع الأفقي والرأسي وأن تتكيف مع النوافذ القابلة لتغيير الحجم.

ميزات تحديث Android 17

يقدم نظام Android 17 العديد من التغييرات منخفضة المستوى لتحسين كفاءة التطبيق وصحة النظام، بما في ذلك MessageQueue بدون قفل لتقليل الإطارات المفقودة، وجمع البيانات المهملة الجيلية لتقليل تكلفة وحدة المعالجة المركزية ومدة عمليات جمع البيانات الكاملة، وحقول "النهائية الثابتة" الصارمة للسماح لوقت التشغيل بتطبيق تحسينات أداء أكثر فعالية.
يتضمن التحديث أيضًا ترقيات مهمة للكاميرا، بما في ذلك جلسات الكاميرا الديناميكية لتمكين الانتقالات السلسة بين الأوضاع، وتسجيل الجودة الثابتة للتحكم الممتد، وتشفير الفيديو متعدد الاستخدامات (VVC) على الأجهزة المزودة بأجهزة مدعومة.

Android 17 هاتف Pixel 6 الإصدار التجريبي نظام أندرويد 17 خطوات التثبيت

