القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
خاص لـ "صدى البلد".. وزير المالية يزف بشرى لأصحاب بطاقات التموين والعمالة غير المنتظمة
حلف الناتو يحذر من تصاعد الخطر الروسي.. ويؤكد: أولوية رفع الإنفاق الدفاعي
صحيفة سبورت: خلاف ديمبلي وإنريكي يهدد مستقبل اللاعب مع سان جيرمان

إسراء أشرف

بدأت توترات جديدة تلوح في أفق نادي باريس سان جيرمان، بعد تبادل تصريحات حادة بين النجم الفرنسي عثمان ديمبلي ومدربه الإسباني لويس إنريكي عقب الخسارة المفاجئة أمام رين في الدوري الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فقد عبر ديمبلي عن استيائه من النزعة الفردية لبعض زملائه، وقال: «في الموسم الماضي وضعنا النادي والشعار فوق كل شيء، وعلينا أن نستعيد ذلك الآن.. يجب أن نظهر رغبة أكبر ونلعب من أجل فوز الفريق، فإذا لعب كل فرد لنفسه فلن نحقق الألقاب التي نطمح إليها».

ورد إنريكي خلال مؤتمر صحفي حاسم: «أنا المسؤول الأول عن الفريق، ولا يمكن لأي لاعب الإضرار بمصلحة النادي.. تلك التصريحات ناتجة عن الإحباط بعد المباراة، ولا قيمة لها»، مؤكدًا أن الحفاظ على الانضباط والمصلحة العامة للفريق أولوية قصوى.

وتشير المصادر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد العلاقة بين إنريكي وديمبلي توترًا، رغم أن الطرفين تعاملا مع مواقف مماثلة سابقًا باحترافية، خاصة وأن النجم الفرنسي يعتبر ركيزة أساسية في خطط المدرب هذا الموسم، وعمودًا مهمًا في مساعي النادي لتحقيق الألقاب.

ويستعيد ديمبلي مستواه الذي جعله الموسم الماضي أحد أبرز عناصر الفريق، وساهم في فوزه بجائزة الكرة الذهبية، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة خلال 31 مباراة، مؤكدًا ثقله الفني داخل تشكيلة النادي الباريسي.

وتضع إدارة باريس سان جيرمان تجديد عقد ديمبلي على رأس أولوياتها، رغم امتداد عقده الحالي حتى يونيو 2028، مع بدء اتصالات أولية مع وكيل اللاعب لضمان استمرار الجناح الفرنسي كعنصر محوري في مشروع النادي المستقبلي.

ومع ذلك، فإن المطالب المالية لديمبلي والتوتر الأخير مع إنريكي قد يشكلان تحديًا في المفاوضات، ويضعان مستقبل اللاعب كقائد لمشروع سان جيرمان في السنوات المقبلة تحت مراقبة دقيقة.

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

أرشيفية

احذر المخاطر.. كيف يؤثر الأكل قبل النوم على التركيز والذاكرة؟

أرشيفية

ماجد سعد: تطور البنية التحتية والموانئ ساهم في زيادة الاستثمارات الألمانية بمصر

أرشيفية

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتخطى 51 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

