القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة حاسمة أمام الجيش الملكي، مساء اليوم الأحد، في تمام السادسة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

وفي التوقيت نفسه، يلتقي يانج أفريكانز مع شبيبة القبائل، في مباراة لا تقل أهمية، حيث يتنافس الفريقان على بطاقة التأهل الثانية إلى الدور ربع النهائي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي

وتنقل قناة أون سبورت الأرضية مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2025/2026، لتكون القنوات المفتوحة الناقلة وذلك باعتبار أن هذا اللقاء المرتقب سيقام في مصر، مما يحق للنادي الأهلي تحديد قناة لإذاعة أحداث البث المباشر له مجانًا للجماهير الرياضية داخل حدود البلاد فقط، وفقًا لقوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المنظمة لهذا الشأن؛ لذلك يتيح تردد on sport على التليفزيون الأرضي مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والجيش الملكي اليوم.

ترتيب مجموعة الأهلي في أفريقيا

ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة الأخيرة:

الأهلي – 9 نقاط

الجيش الملكي – 8 نقاط

يانج أفريكانز – 5 نقاط

شبيبة القبائل – 3 نقاط

ويدخل الأهلي اللقاء متصدرًا للمجموعة، ويكفيه التعادل لضمان التأهل رسميًا، بينما يسعى الجيش الملكي لتحقيق الفوز وانتزاع الصدارة.

التشكيل المتوقع للأهلي

من المنتظر أن يبدأ المدير الفني مارسيل كولر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا (أو يوسف بلعمري)

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، أليو ديانج

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، مروان عثمان، طاهر محمد طاهر

قائمة الأهلي للمباراة

تضم القائمة كلًا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، يوسف بلعمري، كريم فؤاد، أحمد عيد، مروان عطية، حسين الشحات، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، أحمد نبيل كوكا، محمد هاني، مروان عثمان، وأليو ديانج.

وتحمل الجولة الأخيرة إثارة كبيرة، في ظل الصراع القوي على بطاقة التأهل الثانية، بينما يسعى الأهلي لإنهاء دور المجموعات بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.