قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
تشكيل الجيش الملكي لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
خالد البلشي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة كارثة على العمل الصحفي
مجلس الوزراء ينعى الدكتور مفيد شهاب: صاحب مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء
15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026
السعودية تحدد موعد استطلاع هلال رمضان 2026
دعاء المغرب 28 شعبان.. كلمات قصيرة تجلب لك المغفرة والرحمة
سعر الدولار اليوم 15-2-2026 .. تراحع 4 قروش
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس أول أيام شهر رمضان 2026
أسعار الذهب الآن في مصر.. الحق اشتري
الاستثمار: سنعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات لتبسيط الإجراءات
حبس سيدة ومتهمين في واقعة العثور على أجنة داخل برطمانات ملقاة بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة حاسمة أمام الجيش الملكي، مساء اليوم الأحد، في تمام السادسة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

وفي التوقيت نفسه، يلتقي يانج أفريكانز مع شبيبة القبائل، في مباراة لا تقل أهمية، حيث يتنافس الفريقان على بطاقة التأهل الثانية إلى الدور ربع النهائي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي 

وتنقل قناة أون سبورت الأرضية مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2025/2026، لتكون القنوات المفتوحة الناقلة وذلك باعتبار أن هذا اللقاء المرتقب سيقام في مصر، مما يحق للنادي الأهلي تحديد قناة لإذاعة أحداث البث المباشر له مجانًا للجماهير الرياضية داخل حدود البلاد فقط، وفقًا لقوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المنظمة لهذا الشأن؛ لذلك يتيح تردد on sport على التليفزيون الأرضي مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والجيش الملكي اليوم.

ترتيب مجموعة الأهلي في أفريقيا

ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة الأخيرة:

الأهلي – 9 نقاط

الجيش الملكي – 8 نقاط

يانج أفريكانز – 5 نقاط

شبيبة القبائل – 3 نقاط

ويدخل الأهلي اللقاء متصدرًا للمجموعة، ويكفيه التعادل لضمان التأهل رسميًا، بينما يسعى الجيش الملكي لتحقيق الفوز وانتزاع الصدارة.

التشكيل المتوقع للأهلي

من المنتظر أن يبدأ المدير الفني مارسيل كولر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا (أو يوسف بلعمري)

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، أليو ديانج

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، مروان عثمان، طاهر محمد طاهر

قائمة الأهلي للمباراة

تضم القائمة كلًا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، يوسف بلعمري، كريم فؤاد، أحمد عيد، مروان عطية، حسين الشحات، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، أحمد نبيل كوكا، محمد هاني، مروان عثمان، وأليو ديانج.

وتحمل الجولة الأخيرة إثارة كبيرة، في ظل الصراع القوي على بطاقة التأهل الثانية، بينما يسعى الأهلي لإنهاء دور المجموعات بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

الأهلي ضد الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا أبطال أفريقيا ستاد القاهرة الدولي الأهلي الجيش الملكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: يجب على حركة حماس الوفاء بالتزاماتها بالنزع الكامل والفوري للسلاح

الاستثمارات

مصر على خريطة الاستثمار الألماني.. بنية تحتية قوية وطاقة خضراء تقودان شراكة استراتيجية جديدة

الذكاء الاصطناعي

تدوير السيولة يعيد رسم خريطة البورصة.. والاتصالات في صدارة المشهد الاستثماري الجديد

بالصور

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد