ترتيب دوري سوبر الطائرة رجال بعد ختام مباريات الجولة الثالثة

أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة رجال لموسم 2025-2026، بعدما شهدت الصالات 8 مواجهات قوية حافلة بالندية والإثارة في المجموعتين الأولى والثانية.

في المجموعة الأولى، واصل الأهلي عروضه القوية وحقق فوزًا مستحقًا على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط نظيفة، ليعزز موقعه في صدارة الترتيب.

كما تمكن سبورتنج من التغلب على هليوليدو بنتيجة 3-1، وحقق سموحة انتصارًا مهمًا على هليوبوليس بالنتيجة ذاتها، بينما حسم القناة مواجهته أمام الترسانة بثلاثية نظيفة.

أما في المجموعة الثانية، فشهدت الجولة تنافسًا قويًا، حيث تفوق الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 3-1، ونجح الطيران في عبور عقبة مصر للبترول بنفس النتيجة. كما حقق بتروجت فوزًا مهمًا على وادي دجلة بنتيجة 3-1، في حين كانت مباراة الزهور والجزيرة الأكثر إثارة بعدما حسمها الزهور بنتيجة 3-2.

وبهذه النتائج، اشتعل الصراع على بطاقات التأهل قبل انطلاق الجولة المقبلة، في ظل تقارب المستويات وتنافس الفرق على حجز مقاعدها في المرحلة الحاسمة من البطولة.

