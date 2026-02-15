قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغيير وزير الرياضة فرج للزمالك.. حسام المندوه يكشف مفاجأة جوهر نبيل
إحالة 4 متهمين للجنايات في واقعة صيد «بهلول» بمحمية جبل علبة
القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
رياضة

جدول مباريات منتخب مصر للسلة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

منتخب السلة
منتخب السلة
محمد سمير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة عن جدول مباريات منتخب مصر الأول في النافذة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2027.

وتستضيف صالة برج العرب بالإسكندرية منافسات النافذة الثانية للمجموعة الرابعة، التي تضم المنتخب الوطني إلى جانب منتخبات أنجولا وأوغندا ومالي، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير الجاري وحتى 1 مارس المقبل.

وأسند الاتحاد المصري لكرة السلة إدارة منافسات النافذة الثانية، إلى المستشار محمد محرم، عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره بمواجهة منتخب مالي يوم الخميس 26 فبراير في تمام الساعة 11 مساءً، قبل أن يلتقي نظيره الأنجولي يوم السبت 28 فبراير في التوقيت ذاته.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في النافذة الثانية بمواجهة أوغندا يوم الأحد 1 مارس المقبل.

كان الإسباني أجوستي بوش، المدير الفني للمنتخب، قد أعلن القائمة الأولية التي تخوض معسكرًا حاليًا على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار الاستعداد لخوض منافسات التصفيات.

وضمت قائمة المنتخب الأولية كلًا من: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر هشام، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، أحمد عادل دولا، خالد عبد الناصر، باتريك جاردنر، أحمد أبو العلا بيبو، مهاب ياسر، ياسين شيخو، آدم موسى، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، بيبو زهران، إسماعيل مسعود، يوسف رفعت، محمد طارق خيري، محمد إبراهيم ميدو، أحمد خانكة، محمد ياسر، وأحمد ياسر عبد الوهاب.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة من مجموعات المرحلة الأولى الأربع إلى المرحلة الثانية والأخيرة.

وكان منتخب مصر قد شارك في النسخة السابقة من بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023، التي أُقيمت في اليابان، إوندونيسيا، والفلبين.

وحقق الفراعنة آنذاك المركز العشرين، كثاني أفضل مركز إفريقي في مونديال 2023، خلف منتخب جنوب السودان.

منتخب السلة جدول مباريات منتخب السلة التصفيات الإفريقية التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم كأس العالم منتخب مصر

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الازهري

الأوقاف تُكثّف استعداداتها لشهر رمضان بتجهيز ١٠٠ طن من اللحوم و٢٠٠ ألف شنطة سلع غذائية

أمين البحوث الإسلاميَّة: منهج الأزهر بقيادة الإمام الأكبر يحصِّن الشباب ويُرسِّخ التعدديَّة الفكريَّة

أمين البحوث الإسلاميَّة: منهج الأزهر بقيادة الإمام الأكبر يحصِّن الشباب ويُرسِّخ التعدديَّة الفكريَّة

الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق

مفتي الجمهورية ينعى الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

