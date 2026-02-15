بايرن ميونخ يفقد نوير بسبب إصابة في ربلة الساق

أعلن نادي بايرن ميونخ أن فريقه الأول لكرة القدم سيفتقد خدمات قائده وحارسه الأساسي مانويل نوير بسبب تمزق في ربلة الساق، وفق بيان رسمي صدر اليوم، الأحد، دون تحديد مدة الغياب.

وجاء الإعلان بعد مباراة أمس، السبت، التي فاز فيها بايرن على مضيفه فيردر بريمن 3-0 في الدوري الألماني، حيث اضطر نوير، البالغ من العمر 39 عامًا، لمغادرة الملعب خلال استراحة الشوطين، ليواصل الفريق تقدمه في الصدارة بفارق ست نقاط عن غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.

وتشير التقارير الصحفية الألمانية إلى أن فرصة تعافي نوير لخوض المواجهة المرتقبة ضد دورتموند في نهاية فبراير تبدو محل شك، فيما أكد النادي غيابه عن مواجهة آينتراخت فرانكفورت المقررة السبت المقبل.

يُذكر أن نوير عانى في الموسم الماضي من إصابات مماثلة في ربلة الساق، ما اضطره للغياب عن عشر مباريات، ويستعد الحارس الألماني للاحتفال بعيد ميلاده الأربعين في مارس المقبل، وسط مخاوف من استمرار مشكلات الإصابة على أدائه ومشاركته في المباريات المهمة.