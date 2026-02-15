قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغيير وزير الرياضة فرج للزمالك.. حسام المندوه يكشف مفاجأة جوهر نبيل
إحالة 4 متهمين للجنايات في واقعة صيد «بهلول» بمحمية جبل علبة
القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك

أعمال شغب في إسرائيل
أعمال شغب في إسرائيل
فرناس حفظي

شهدت مدينة بني براك الإسرائيلية، اليوم الأحد، أعمال شغب واشتباكات عنيفة عقب تجمع حشد من اليهود الحريديم حول مجندتين في الجيش الإسرائيلي، ما استدعى تدخل الشرطة الإسرائيلية لإخراجهما من المكان وسط مطاردة من المتظاهرين.

ووفق ما أعلنت عنه مصادر إسرائيلية، ترددت شائعات بأن المجندتين وصلتا إلى الحي لتوزيع أوامر تجنيد، غير أن الجيش الإسرائيلي أوضح لاحقًا أنهما لم تكونا ضمن الشرطة العسكرية، وأن وجودهما جاء في إطار نشاط تعليمي ترفيهي تابع لسلاح التعليم.

وخلال الاضطرابات، أقدم محتجون على قلب مركبة شرطة وإضرام النار في دراجة نارية تابعة لها، فيما أُصيب أحد الضباط،  وردت الشرطة باستخدام قنابل صوتية لتفريق الحشود، بينما أُبلغ مفوض الشرطة داني ليفي بتفاصيل الحادث.

الاحتجاجات اندلعت بعد دعوة عبر خط ساخن يُعرف باسم “اللون الأسود”، يُستخدم لمناهضة تجنيد الحريديم، حيث زُعم أن عناصر من الشرطة العسكرية وصلوا لتنفيذ مذكرة تفتيش.

وأثارت الواقعة موجة إدانات واسعة في الساحة السياسية، فقد أدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاعتداء، معتبرا أن ما جرى يمثل تصرفات “أقلية متطرفة لا تمثل المجتمع الحريدي”،  كما شدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس على ضرورة التعامل بحزم مع المعتدين.

 

الهجوم تجاوز خطا أحمر خطيرا

من جهته، وصف رئيس الأركان إيال زامير الهجوم بأنه “تجاوز خطا أحمر خطيرا”، مطالبا بإنزال أقصى العقوبات بحق المسئولين عنه.

وفي المعارضة، اعتبر كل من نفتالي بينيت ويائير لابيد أن الحادث يعكس حالة فوضى خطيرة، داعين إلى اعتقالات فورية واستعادة “هيبة الدولة”،  كما صدرت مواقف حادة من شخصيات سياسية أخرى، من بينها أفيغدور ليبرمان الذي وصف المعتدين بأوصاف شديدة اللهجة.

في المقابل، أكد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن غالبية المجتمع الحريدي لا علاقة لها بأعمال العنف، داعيا إلى عدم تعميم الاتهامات، مع التشديد على ملاحقة المتورطين قانونيا.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن قانون تجنيد الحريديم والخلافات السياسية المرتبطة به، ما يزيد من حدة التوتر بين مؤسسات الدولة وبعض التيارات الدينية المتشددة.

