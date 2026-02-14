قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رضا بهلوي: الضغوط الخارجية والاضطرابات الداخلية قد تُسقط الحكم الديني في إيران
إشادة خاصة من معتمد جمال بثنائي نادي الزمالك بعد عبور الكونفيدرالية
ريال مدريد يكتسح سوسيداد برباعية في البرنابيو
هجوم نحل وإجبار على اللعب.. كيف ودّع منتخب مصر للسيدات تصفيات كأس العالم؟ | تفاصيل
ريال مدريد يكتسح ريال سوسيداد برباعية في الدوري الإسباني
المندوه يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
العدل: حزمة الحماية الاجتماعية خطوة على المسار الصحيح
حكم صيام من ينام أغلب نهار رمضان.. دار الإفتاء تجيب
أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026
حزب الجيل: توجيهات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية استمرار لجهود تحسين حياة المواطنين
صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز على برايتون وبلوغ ثمن نهائي كأس الاتحاد
أزمة ساخنة في ختام الجولة 22 من دوري روشن السعودي بعد واقعة حارس الخلود
أكسيوس: ترامب أبلغ نتنياهو بوجود فرصة لاتفاق مع إيران رغم الخلافات حول جدواه

أفاد موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يعتقد بوجود فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، رغم التباينات الواضحة في تقييم الطرفين لإمكانية نجاح أي مسار تفاوضي مع طهران.

وبحسب التقرير، اتفق ترامب ونتنياهو خلال مشاورات مكثفة على مواصلة سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، مع التركيز بشكل خاص على تقليص عائداتها النفطية، بما في ذلك العمل على الحد من مبيعات النفط الإيراني إلى الصين.

ويرى الجانبان أن تشديد الضغوط الاقتصادية يشكّل أداة أساسية لدفع طهران إلى تقديم تنازلات في أي مفاوضات محتملة.

في المقابل، نقل الموقع عن نتنياهو قوله لترامب إن إبرام "صفقة جيدة" مع إيران يكاد يكون مستحيلا، معتبراً أن طهران لن تلتزم ببنود أي اتفاق حتى لو وقعت عليه، في إشارة إلى تجارب سابقة شهدت توترات بشأن الالتزام والتفتيش والقيود النووية.

وفي سياق متصل، أكد ترامب خلال توقيعه أمرا رئاسياً في المكتب البيضاوي مساء أمس أنه وجه "إنذاراً نهائياً" إلى إيران، مشدداً على أن تفاصيله "يعلمونها هم وحدهم"، وأن الرسالة تم تسليمها مباشرة إلى الجانب الإيراني. 

كما نشر الرئيس مقطع فيديو قال إنه يُظهر عناصر من الحرس الثوري الإيراني وهم يفرّون خلال عملية ميدانية.

وأعلن ترامب كذلك أن أسطولا أمريكيا ضخما يتجه نحو المنطقة، قائلاً: "أسطولنا في طريقه إلى إيران. آمل أن نتوصل إلى اتفاق، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسنرى ما سيحدث". وأضاف أن إيران "مهتمة جداً بالاتفاق" وأنها "ترغب حقاً في إبرام اتفاق".
 

