أكسيوس: ترامب أبلغ نتنياهو بوجود فرصة لاتفاق مع إيران رغم الخلافات حول جدواه

أفاد موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يعتقد بوجود فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، رغم التباينات الواضحة في تقييم الطرفين لإمكانية نجاح أي مسار تفاوضي مع طهران.

وبحسب التقرير، اتفق ترامب ونتنياهو خلال مشاورات مكثفة على مواصلة سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، مع التركيز بشكل خاص على تقليص عائداتها النفطية، بما في ذلك العمل على الحد من مبيعات النفط الإيراني إلى الصين.

ويرى الجانبان أن تشديد الضغوط الاقتصادية يشكّل أداة أساسية لدفع طهران إلى تقديم تنازلات في أي مفاوضات محتملة.

في المقابل، نقل الموقع عن نتنياهو قوله لترامب إن إبرام "صفقة جيدة" مع إيران يكاد يكون مستحيلا، معتبراً أن طهران لن تلتزم ببنود أي اتفاق حتى لو وقعت عليه، في إشارة إلى تجارب سابقة شهدت توترات بشأن الالتزام والتفتيش والقيود النووية.

وفي سياق متصل، أكد ترامب خلال توقيعه أمرا رئاسياً في المكتب البيضاوي مساء أمس أنه وجه "إنذاراً نهائياً" إلى إيران، مشدداً على أن تفاصيله "يعلمونها هم وحدهم"، وأن الرسالة تم تسليمها مباشرة إلى الجانب الإيراني.

كما نشر الرئيس مقطع فيديو قال إنه يُظهر عناصر من الحرس الثوري الإيراني وهم يفرّون خلال عملية ميدانية.

وأعلن ترامب كذلك أن أسطولا أمريكيا ضخما يتجه نحو المنطقة، قائلاً: "أسطولنا في طريقه إلى إيران. آمل أن نتوصل إلى اتفاق، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسنرى ما سيحدث". وأضاف أن إيران "مهتمة جداً بالاتفاق" وأنها "ترغب حقاً في إبرام اتفاق".

