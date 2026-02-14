قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جرائم حرب المتمردين.. إدارة ترامب عازمة على مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق بالسودان
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته

محمد على

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لبلومبرج إن الرئيس دونالد ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران رغم صعوبة ذلك.

وأضاف الوزير الأمريكي لبلومبرج: “ويتكوف وكوشنر لديهما اجتماعات مرتقبة قريبا لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إحراز تقدم مع إيران”.

وأشار إلى أن “الرئيس ترامب يفضل دائما إنهاء المشكلات عبر اتفاق وسيمنح فرصة مجددا لمعرفة إذا كان ذلك سينجح.. لكن لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي لأنه تهديد لنا ولأوروبا وللأمن العالمي والمنطقة بأسرها".

قبلها، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب تأييده لإمكانية حدوث تغيير في النظام الإيراني.

 وأعلن ترامب، أمس الجمعة، أن "قوة هائلة" ستكون قريبا في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أرسلت فيه وزارة الدفاع الأمريكية حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة.


 

