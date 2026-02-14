وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لبلومبرج إن الرئيس دونالد ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران رغم صعوبة ذلك.

وأضاف الوزير الأمريكي لبلومبرج: “ويتكوف وكوشنر لديهما اجتماعات مرتقبة قريبا لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إحراز تقدم مع إيران”.

وأشار إلى أن “الرئيس ترامب يفضل دائما إنهاء المشكلات عبر اتفاق وسيمنح فرصة مجددا لمعرفة إذا كان ذلك سينجح.. لكن لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي لأنه تهديد لنا ولأوروبا وللأمن العالمي والمنطقة بأسرها".

قبلها، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب تأييده لإمكانية حدوث تغيير في النظام الإيراني.

وأعلن ترامب، أمس الجمعة، أن "قوة هائلة" ستكون قريبا في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أرسلت فيه وزارة الدفاع الأمريكية حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة.



