كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب بالافتتاح التجريبي لمحطة الحاويات تحيا مصر 1 (DACT)، بميناء دمياط.

جاء ذلك في خطوة جديدة تعزز مكانة الميناء كمركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية في منطقة شرق المتوسط.

جاء الافتتاح بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب قيادات قطاع النقل البحري وممثلي التحالف العالمي المشغّل للمحطة.

ويضم التحالف شركات كبرى في مجال النقل البحري وإدارة المحطات.

كما استقبل الميناء سفينة الحاويات العملاقة Ethen Express التابعة للخط الملاحي هاباج لويد، في رسالة ثقة دولية تعكس جاهزية المحطة وإمكاناتها التشغيلية المتطورة.

ويمثل تشغيل محطة "تحيا مصر 1" نقلة نوعية في قدرات ميناء دمياط، من حيث الطاقة الاستيعابية، والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية على خريطة التجارة العالمية.