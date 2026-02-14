بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال الرصف الجارية بشارع الإدارة التعليمية بمدينة القنايات والمنفذ ضمن الخطة الإستثمارية للمدينة للعام المالي الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، التي تشمل شوارع ( النقطة القديمة ، الماسوره ، خيري حمودة) بإجمالي أطوال ١.٣ كم وبتكلفة تقديرية ٦ مليون و٧٥٠ ألف جنيهاً، وبنسبة تنفيذ ٩٠٪،وذلك لتحسين وتمهيد الشوارع أمام حركة السيارات والمواطنين من قاطني المدينة.

وشدد المحافظ علي عبد العاطي عبد الفتاح رئيس المدينة بإزالة كافة المعوقات أمام الشركات المنفذة للأعمال مع ضرورة مراعاة تغطيه غرف الصرف الصحي و الإلتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق تنمية حقيقة ومستدامة بالبنية التحتية، لتعود بالنفع على أبناء المدينة لسنوات طويلة.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق والمحاور المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتهيئتها أمام حركة السيارات والمواطنين.

ولفت إلى أنه يتابع بنفسه ميدانياً معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية وبصفه دورية لدفع عجله العمل بها لسرعة الإنتهاء منها طبقاً للجداول الزمنية المحددة لتعود بالنفع الفائده على أبناء المحافظة.

رافق المحافظ في الجولة عبد العاطي عبد الفتاح رئيس مدينة القنايات ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.