نادي الشباب السعودي يتوصل لاتفاق مع بن زكري لتدريب الفريق

أكدت تقارير صحفية عن توصل إدارة نادي الشباب السعودي إلى اتفاق مبدئي مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.

يأتي هذا التغيير بعد خسارة الفريق أمام نادي الأهلي السعودي بنتيجة 2-5، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي، ما أبقى رصيد الشباب عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب.

وبحسب صحيفة «الرياضية»، فإن إدارة النادي تنتظر الحصول على الموافقات الرسمية من لجنة الاستدامة المالية لإتمام إقالة المدرب الإسباني إيمانول ألجواسيل وتعيين بن زكري رسميًا.

وسبق للمدرب الجزائري قيادة عدة أندية في الدوري السعودي، منها الطائي، وضمك، والرائد، بالإضافة إلى الخلود والأخدود.