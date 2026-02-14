قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية: حريصون على تكثيف التفاعل البناء مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

 التقى الدكتور  بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع "ليثا موسييمي-أوجانا" المفوضة باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان على هامش أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، ويقدم التهنئة لها بمناسبة إعادة انتخابها كمفوضة باللجنة.

 أكد الوزير عبد العاطي ، على الحرص على مواصلة تكثيف التفاعل البناء مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان وتعزيز قنوات الحوار والتعاون المشترك، ورحب بالزيارة التي اجرتها المفوضة إلى مصر العام الماضي والتي أتاحت لها الفرصة للاطلاع على الجهود الوطنية المبذولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

 وأشار وزير الخارجية ، إلى الاستعداد لتبادل أفضل الممارسات والخبرات مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما في مجالات تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل والمساهمة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان، ودعم وتمكين المرأة، وتعزيز حماية حقوق الطفل.

