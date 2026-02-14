في زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء يتفقد هيئة الطاقة الذرية بأنشاص

واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجولات الميدانية والزيارات إلى جميع مواقع العمل والإنتاج بالشركات والهيئات التابعة، وقام اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى موقع هيئة الطاقة الذرية بمنطقة أنشاص، بحضور الدكتور عمرو الحاج على رئيس هيئة الطاقة الذرية، ومشاركة قيادات الهيئة وعدد من الأساتذة والخبراء العاملين بها، وذلك لمتابعة سير العمل ومستجدات تنفيذ المشروعات، وخطة التطوير، وتفعيل دور الهيئة ومساهماتها في المجالات المختلفة على المستوى البحثي، والعلمي، والاقتصادي، والتقني، والتأكيد على دور هيئة الطاقة الذرية على طريق امتلاك المعرفة النووية لكافة الاستخدامات، وتوطين التكنولوجيا، وخفض الواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال النظائر المشعة والتخلص الآمن من النفايات الطبيعية المشعة، وتحلية المياه، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، خاصة محاصيل الحبوب، وحفظ المنتجات الغذائية، وزيادة القدرة لدى المحاصيل على مقاومة الظروف المناخية الصعبة، ومقاومة الآفات، وتطوير التكنولوجيا الزراعية، والأبحاث العلمية، والمشروعات التطبيقية، في مجال الطاقة وإنتاج الخلايا الشمسية وتوفير العديد من المواد الاستراتيجية بتصنعيها محليا، وكذلك دور الهيئة في معالجة النفايات المشعة والكشف الاشعاعي في الموانئ البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية وتدريب المتعاملين مع المصادر المشعة، والدور التعليمي بالشراكة مع الجامعات والعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية.

تابع الدكتور محمود عصمت، عمل المنشآت البحثية ومنها مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني، ووحدة إنتاج النظائر المشعة، ومحطة معالجة النفايات المشعة السائلة، والمعامل البحثية والتي تدخل ضمن مركزي البحوث الذرية والمعامل الحارة، واطمأن الدكتور عصمت على مدى الدقة والالتزام بالمعايير الدولية والتعاون المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتصنيف العلمي والبحثي، وعدد الأبحاث المنشورة في الدوريات العالمية، والمشروعات الجديدة التي يجرى العمل عليها والمشروعات التي يتم تطبيقها بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية والمحلية لخدمة العلم وبما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، والمشاركة في أوجه التنمية المستدامة التي تشهدها مصر على مختلف الأصعدة ، وشملت الجولة تفقد خط انتاج الخلايا الشمسية ، وقدم الدكتور أمين عبد الغفار المشرف العلمي على وحدة إنتاج الخلايا الشمسية شرحا تفصيليا حول الأهمية التطبيقية للخط الجديد، والتكنولوجيا المستخدمة، وآليات التصنيع التجاري، واستراتيجية العمل الحالية، والمشروعات البحثية، وخطط التنفيذ.

شملت الزيارة الميدانية تفقد مجمع الوحدات التكنولوجية التابع لهيئة المواد النووية، حيث تابع الدكتور محمود عصمت خطة العمل في معامل التحاليل والبيانات والاختبارات، ومصنع تنقية الأحماض، واستمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور حامد ميرة رئيس الهيئة حول مستجدات العمل، وشاهد تجربة عملية لمعالجة الخامات ورفع جودتها بداية من مراحل التجهيز والإعداد، مرورا بمراحل المعالجة والتنقية ورفع الجودة إلى المستويات القياسية العالمية، وصولا إلى التجارب العملية الخاصة بطرق استخلاص بعض العناصر الاقتصادية والاستراتيجية، وامتدت الزيارة الميدانية إلى تفقد عدد من الوحدات التكنولوجية التي يجرى العمل عليها وفي مراحل الاختبارات النهائية .

في ختام الزيارة، أشاد الدكتور محمود عصمت بهيئة المواد النووية ودورها الفاعل في إطار رؤية الدولة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والخامات الأرضيّة، وكذلك ما تقوم به الهيئة من توطين للصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على تقنيات مصرية خالصة، لاسيما في مجال استخلاص العناصر والمواد النادرة، موضحا أن هيئة المواد النووية تمتلك كفاءات وخبرات متراكمة، وقدمت العديد من النتائج العلمية والبحثية التي تم تطبيقها، مضيفا أن هيئة الطاقة الذرية أيضا، شريك رئيسي في خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية في شتى المجالات الاقتصادية، خاصة مجالات العلوم الطبية، وعلاج الأمراض، والاستصلاح، وزيادة انتاجية المحاصيل، خاصة محاصيل الحبوب، والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات، وتوطين الصناعة، والتكنولوجيا الحديثة، وتعد منبرا بحثيا يشار إليه في المحافل الدولية في مجال تطوير ونشر ودعم الاستخدامات السلميّة للطاقة الذرية، موضحا نجاح الهيئة في إنتاج الخلايا الشمسية تمهيداً للتصنيع المحلي لها مما سيفتح مجالاً كبيراً لاستخدامات الطاقة الشمسية وتوطين صناعتها، وذلك طبقاً لاستراتيجية الوزارة لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخفض استخدام الوقود الأحفوري.