قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى.. رئيس الوزراء يكشف أهمية طائرة إيرباص 350-900
رئيس الوزراء يعلن حزمة الحماية الاجتماعية.. غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء يتفقد هيئة الطاقة الذرية بأنشاص

وزير الكهرباء خلال الزيارة
وزير الكهرباء خلال الزيارة
وفاء نور الدين

واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجولات الميدانية والزيارات إلى جميع مواقع العمل والإنتاج بالشركات والهيئات التابعة، وقام اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى موقع هيئة الطاقة الذرية بمنطقة أنشاص، بحضور الدكتور عمرو الحاج على رئيس هيئة الطاقة الذرية، ومشاركة قيادات الهيئة وعدد من الأساتذة والخبراء العاملين بها، وذلك لمتابعة سير العمل ومستجدات تنفيذ المشروعات، وخطة التطوير، وتفعيل دور الهيئة ومساهماتها في المجالات المختلفة على المستوى البحثي، والعلمي، والاقتصادي، والتقني، والتأكيد على دور هيئة الطاقة الذرية على طريق امتلاك المعرفة النووية لكافة الاستخدامات، وتوطين التكنولوجيا، وخفض الواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال النظائر المشعة والتخلص الآمن من النفايات الطبيعية المشعة، وتحلية المياه، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، خاصة محاصيل الحبوب، وحفظ المنتجات الغذائية، وزيادة القدرة لدى المحاصيل على مقاومة الظروف المناخية الصعبة، ومقاومة الآفات، وتطوير التكنولوجيا الزراعية، والأبحاث العلمية، والمشروعات التطبيقية، في مجال الطاقة وإنتاج الخلايا الشمسية وتوفير العديد من المواد الاستراتيجية بتصنعيها محليا، وكذلك دور الهيئة في معالجة النفايات المشعة والكشف الاشعاعي في الموانئ البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية وتدريب المتعاملين مع المصادر المشعة، والدور التعليمي بالشراكة مع الجامعات والعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية.

تابع الدكتور محمود عصمت، عمل المنشآت البحثية ومنها مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني، ووحدة إنتاج النظائر المشعة، ومحطة معالجة النفايات المشعة السائلة، والمعامل البحثية والتي تدخل ضمن مركزي البحوث الذرية والمعامل الحارة، واطمأن الدكتور عصمت على مدى الدقة والالتزام بالمعايير الدولية والتعاون المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتصنيف العلمي والبحثي، وعدد الأبحاث المنشورة في الدوريات العالمية، والمشروعات الجديدة التي يجرى العمل عليها والمشروعات التي يتم تطبيقها بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية والمحلية لخدمة العلم وبما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، والمشاركة في أوجه التنمية المستدامة التي تشهدها مصر على مختلف الأصعدة ، وشملت الجولة تفقد خط انتاج الخلايا الشمسية ، وقدم الدكتور أمين عبد الغفار المشرف العلمي على وحدة إنتاج الخلايا الشمسية شرحا تفصيليا حول الأهمية التطبيقية للخط الجديد، والتكنولوجيا المستخدمة، وآليات التصنيع التجاري، واستراتيجية العمل الحالية، والمشروعات البحثية، وخطط التنفيذ.

شملت الزيارة الميدانية تفقد مجمع الوحدات التكنولوجية التابع لهيئة المواد النووية، حيث تابع الدكتور محمود عصمت خطة العمل في معامل التحاليل والبيانات والاختبارات، ومصنع تنقية الأحماض، واستمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور حامد ميرة رئيس الهيئة حول مستجدات العمل، وشاهد تجربة عملية لمعالجة الخامات ورفع جودتها بداية من مراحل التجهيز والإعداد، مرورا بمراحل المعالجة والتنقية ورفع الجودة إلى المستويات القياسية العالمية، وصولا إلى التجارب العملية الخاصة بطرق استخلاص بعض العناصر الاقتصادية والاستراتيجية، وامتدت الزيارة الميدانية إلى تفقد عدد من الوحدات التكنولوجية التي يجرى العمل عليها وفي مراحل الاختبارات النهائية .

في ختام الزيارة، أشاد الدكتور محمود عصمت بهيئة المواد النووية ودورها الفاعل في إطار رؤية الدولة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والخامات الأرضيّة، وكذلك ما تقوم به الهيئة من توطين للصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على تقنيات مصرية خالصة، لاسيما في مجال استخلاص العناصر والمواد النادرة، موضحا أن هيئة المواد النووية تمتلك كفاءات وخبرات متراكمة، وقدمت العديد من النتائج العلمية والبحثية التي تم تطبيقها، مضيفا أن هيئة الطاقة الذرية أيضا، شريك رئيسي في خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية في شتى المجالات الاقتصادية، خاصة مجالات العلوم الطبية، وعلاج الأمراض، والاستصلاح، وزيادة انتاجية المحاصيل، خاصة محاصيل الحبوب، والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات، وتوطين الصناعة، والتكنولوجيا الحديثة، وتعد منبرا بحثيا يشار إليه في المحافل الدولية في مجال تطوير ونشر ودعم الاستخدامات السلميّة للطاقة الذرية، موضحا نجاح الهيئة في إنتاج الخلايا الشمسية تمهيداً للتصنيع المحلي لها مما سيفتح مجالاً كبيراً لاستخدامات الطاقة الشمسية وتوطين صناعتها، وذلك طبقاً لاستراتيجية الوزارة لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخفض استخدام الوقود الأحفوري.

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة هيئة الطاقة الذرية الخلايا الشمسية النفايات المشعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

ترشيحاتنا

المتهم

ضبط قائد دراجة نارية أحدث تلفيات بسيارة سيدة لخلاف على أولوية المرور

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تتابع جولة الإعادة لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين بـ3 محافظات

الفنانة بدرية طلبة

قرار قضائي بشأن المتهم بنشر شائعات ضد الفنانة بدرية طلبة باشتراكها في عصابة تجارة الأعضاء

بالصور

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد