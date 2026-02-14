لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند

رفضت لجنة حزب التجمع محافظة الشرقية بأكثرية أعضائها، قرار تحويل أمين الحزب بالمحافظة حسن جبارة للتحقيق من قبل رئيس حزب التجمع المنتهية فترتة الرئاسية.

كانت الامانة العامة وافقت علي تحويل امين المحافظة للتحقيق بناء علي طلب رئيس الحزب السيد عبدالعال بسب مخالفات تنظيمية لم يعلن الحزب طبيعة هذه المخالفات حتي الأن.

وعقدت الامانة اجتماعا موسعا وقع علي محضرة أعضاء لجنة المحافظة بنسبة ٩٥٪؜ وكان مكتملا للنصاب"، ووصفوا قرارات رئيس الحزب والأمانة العامة بالباطلة وأكدوا في محضر الاجتماع نصا أن "قرارات رئيس الحزب هي والعدم سواء".

ونشرت اللجنة نص جدول الأعمال لاجتماع محافظة الشرقية وجاء فيه "١_مناقشة تحويل امين الحزب بالشرقية الى التحقيق من قبل رئيس الحزب في 7/2/2026

*تم الموافقة على جدول الأعمال وهو نقطة واحدة

*القرارات

1-لجنة محافظة الشرقية تستنكر إحالة الزميل حسن جبارة أمين المحافظة إلى التحقيق

2-لجنة المحافظة تعتز وتفتخر بالزميل حسن جبارة أمين المحافظة هو احد القيادات التاريخية للحزب ودائما يعمل على تماسك بقاء الحزب رقماً فاعلاً في الحياة السياسية المصرية".

واستكملت أمانة حزب التجمع بالشرقية: “الزميل حسن جبارة أمين المحافظة لم يخطئ في أي شئ ولا في أى شخص بالحزب بل يطالب بتطبيق اللائحة والتصدى للقرارات الأقتصادية التى تمارس ضد الزملاء بباقي المحافظات”.

وأشارت إلي أن لجنة المحافظة تعتبر قرار إحالة الزميل حسن جبارة أمين المحافظة للتحقيق هو والعدم سواء وانه لن يمثل للتحقيق".

وأعلن حسن جبارة أمين محافظة الشرقية بحزب التجمع، رفضه فصل النائب علاء عصام أمين الشباب وتحويل أعضاء المكتب السياسي وأمناء المحافظات وباقي الزملاء للتحقيق، لافتا إلي أن هذه القرارات غير لائحية.

وأضاف جبارة أن لجنة المحافظة لن تقبل هذه القرارات وستقاومها بشتي السبل القانونية.

الجدير بالذكر أن رئيس حزب التجمع قام بفصل علاء عصام أمين شباب الحزب وحول ١١ عضوا بالمكتب السياسي وأمناء ٤ محافظات وأمناء شباب المحافظات للتحقيق، بسبب رفضهم عدم عقد المؤتمر العام واستمرار رئيس الحزب في منصبة بعد انتهاء فترتة الرئاسية بعامين ورفضه عقد المؤتمر العام التاسع.