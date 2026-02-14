قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة
صنداونز يحسم بطاقة العبور ويسقط مولودية الجزائر بثنائية في ختام مجموعات أبطال أفريقيا
سعر الدولار مساء اليوم 14-2-2026.. استقرار مستمر
بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
برلمان

لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند

السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

رفضت لجنة حزب التجمع محافظة الشرقية بأكثرية أعضائها،  قرار تحويل أمين الحزب بالمحافظة حسن جبارة للتحقيق من قبل رئيس حزب التجمع المنتهية فترتة الرئاسية.

كانت الامانة العامة وافقت علي تحويل امين المحافظة للتحقيق بناء علي طلب رئيس الحزب السيد عبدالعال بسب مخالفات تنظيمية لم يعلن الحزب طبيعة هذه المخالفات حتي الأن.

وعقدت الامانة اجتماعا موسعا وقع علي محضرة أعضاء لجنة المحافظة بنسبة ٩٥٪؜ وكان مكتملا للنصاب"، ووصفوا قرارات رئيس الحزب والأمانة العامة بالباطلة وأكدوا في محضر الاجتماع نصا أن "قرارات رئيس الحزب هي والعدم سواء".

ونشرت اللجنة نص جدول الأعمال لاجتماع محافظة الشرقية وجاء فيه "١_مناقشة تحويل امين الحزب بالشرقية الى التحقيق من قبل رئيس الحزب في 7/2/2026
*تم الموافقة على جدول الأعمال وهو نقطة واحدة
*القرارات
1-لجنة محافظة الشرقية تستنكر إحالة الزميل حسن جبارة أمين المحافظة إلى التحقيق 
2-لجنة المحافظة تعتز وتفتخر بالزميل حسن جبارة أمين المحافظة هو احد القيادات التاريخية للحزب ودائما يعمل على تماسك بقاء الحزب رقماً فاعلاً في الحياة السياسية المصرية".

واستكملت أمانة حزب التجمع بالشرقية: “الزميل حسن جبارة أمين المحافظة لم يخطئ في أي شئ ولا في أى شخص بالحزب بل يطالب بتطبيق اللائحة والتصدى للقرارات الأقتصادية التى تمارس ضد الزملاء بباقي المحافظات”.

وأشارت إلي أن لجنة المحافظة تعتبر قرار إحالة الزميل حسن جبارة أمين المحافظة للتحقيق هو والعدم سواء وانه لن يمثل للتحقيق".

وأعلن حسن جبارة أمين محافظة الشرقية بحزب التجمع، رفضه فصل النائب علاء عصام أمين الشباب وتحويل أعضاء المكتب السياسي وأمناء المحافظات وباقي الزملاء للتحقيق، لافتا إلي أن هذه القرارات غير لائحية.

وأضاف جبارة أن لجنة المحافظة لن تقبل هذه القرارات وستقاومها بشتي السبل القانونية.

الجدير بالذكر أن رئيس حزب التجمع قام بفصل علاء عصام أمين شباب الحزب وحول ١١ عضوا بالمكتب السياسي وأمناء ٤ محافظات وأمناء شباب المحافظات للتحقيق، بسبب رفضهم عدم عقد المؤتمر العام واستمرار رئيس الحزب في منصبة بعد انتهاء فترتة الرئاسية بعامين ورفضه عقد المؤتمر العام التاسع.

لجنة محافظة الشرقية بحزب التجمع رئيس حزب التجمع السيد عبدالعال مخالفات تنظيمية الأمانة العامة

