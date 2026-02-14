الداخلية تكشف تفاصيل تغيب فتاة أسوان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب إحدى الطالبات عقب خروجها من مسكنها بأسوان.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 فبراير تبلغ لمركز شرطة إدفو من عامل مقيم بدائرة المركز بغياب شقيقته طالبة لوجود لخلافات أسرية بينها وبين والدها تركت على إثرها منزل أهليتها.

وبتاريخ 12 فبراير الجاري حضر المُبلغ للمركز ورفقته شقيقته "المُبلغ بغيابها" وقرر بعودتها دون حدوث أي مكروه لها، وأنها كانت موجودة بمحافظة أسيوط لدى إحدى صديقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.