هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة
ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
طقس الأسبوع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض 6 درجات حرارة
ديني

هل نوم الصائم طوال نهار رمضان يبطل الصوم؟.. الإفتاء تحسم الجدل

عبد الرحمن محمد

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإكثار من النوم خلال نهار رمضان لا يؤثر في صحة الصيام، موضحة أن من نام معظم اليوم أو حتى استغرق في النوم طوال النهار فإن صومه يظل صحيحًا. 

واستشهدت بقول الإمام النووي في كتابه روضة الطالبين وعمدة المفتين: ولو نام جميع النهار صح صومه على الصحيح المعروف.

كما نقلت ما ذكره ابن قدامة في المغني من أن النوم لا يترتب عليه فساد الصوم، سواء استغرق النهار بأكمله أو وقع في جزء منه.

وفي السياق ذاته، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من ينام أغلب ساعات النهار في رمضان لا يُحكم ببطلان صيامه، بل يكفي أن يكون مستيقظًا قبل غروب الشمس ولو للحظة حتى يكون صومه صحيحًا.

وبيّن أن هناك فرقًا بين صحة الصيام من الناحية الفقهية وبين تحصيل الأجر الكامل؛ فمن غلبه النوم لعذر فلا إثم عليه، أما من يتعمد قضاء يومه كله في النوم فصيامه صحيح، لكنه يحرم نفسه من فضل عظيم يتمثل في اغتنام ساعات الصيام بالطاعات والعبادات التي يتضاعف أجرها في هذا الشهر.

وأشار إلى أن أجر الصائم يرتبط بما يتحمله من مشقة في طاعته، مستدلًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك، وهو الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك.

مبطلات الصوم

وأوضحت أن من مبطلات الصوم: الجماع عمدًا في نهار رمضان، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب، ولكن هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟ بعض المذاهب ترى ذلك، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.

وقالت دار الإفتاء إن من مبطلات الصوم: تعمد القيء، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصوم وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد الصلبة الاستقرار في الجوف.

وأشارت إلى أن الكحل إذا وُضِع نهارًا ووُجِد أثرُه أو طعمُه في الحلق أبطل الصوم عند بعض الأئمة، وعند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما أن الكحل لا يفطر حتى لو وُضِع في نهار رمضان، ويستدلان لمذهبهما بما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يكتحل في رمضان، وهو المترجح عندنا.

كما عدت دار الإفتاء الحيض والنفاس من مبطلات الصوم للمرأة إذا فاجأها الحيض أو النفاس.

دار الإفتاء النوم نهار رمضان صحة الصيام فقه الصيام مبطلات الصوم

أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم
فوائد الزبادي للأطفال
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
