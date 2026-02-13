قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادٍ في الدوري الروسي فقط.. أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ
حكم صيام المريض كبير السن.. دار الإفتاء تجيب
استقبال حافل بالأوبرا لـ مدحت صالح.. وميرفت أمين فى صدارة الحضور
ملادينوف: انتهاكات الاحتلال قد تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع
تركي آل الشيخ ينفي منح شاب واقعة فتاة الأتوبيس الإقامة الذهبية أو مبلغا ماليا.. تفاصيل
فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر
ترامب: تغيير النظام الإيراني سيكون أفضل شيء
رامي إمام: أفلام الميوزيكال شغفي.. ودعم الشباب مسؤولية المرحلة
مصر ترحب بتوقيع مراجع إسناد آلية وقف إطلاق النار في شرق الكونغو الديمقراطية
الدوري الفرنسي| باريس سان جيرمان يتلقى هزيمة مفاجئة أمام رين
حكم صيام المريض كبير السن.. دار الإفتاء تجيب

محمد شحتة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: “ما حكم صيام كبير السن المريض؟، فأنا عمري 84 عامًا، ومريض بالقلب، ولا أقدر على الصيام”.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز للشيخ الذي لا يقدر على الصوم، أن يفطر ويُطعم عن كل يوم مسكينًا؛ لأنه عاجز ولا يرجى له القضاء، فانتقل فرضه إلى الإطعام، وهو إن شاء؛ أعطى الفدية في أول رمضان، وإن شاء أعطاها في آخره، وقد قيل في قوله- تعالى-: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَة﴾ [البقرة: 184]؛ أي: “لا يطيقونه”.

حكم عقد نية الصوم أثناء الصلاة

وأضافت دار الإفتاء، أنه ما دام المسلم قد عقد النية بصيام الشهر من أول ليلة من رمضان، فتكفيه هذه النية في صحة صوم الشهر كاملًا، ولا يلزمه تجديدها كلَّ ليلة، عملًا بمذهب المالكية ومَن وافقهم، ولا حرج على المسلم في عقد نية الصوم أثناء الصلاة، مع مراعاة أن تكون النية الحاصلة للصوم أثناء الصلاة لا تتعدَّى مجرد القَصْد والإرادة القلبية، دون التلفظ باللسان.

وقرر جمهور الفقهاء، أنه “يلزم تعيين النية” في الصوم الواجب، قبل الشروع في الصيام، أي: قبل طلوع الفجر، ويكون وقتها في أيِّ جزءٍ مِن الليل، مِن غروب الشمس إلى طلوع الفجر؛ لحديث أم المؤمنين حفصة- رضي الله عنها-، أنَّ رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ» أخرجه النسائي في "السنن"، وخالفهم في ذلك الحنفيَّة، فقالوا إن “تبييت النية مستحب، ويصح أن تكون نهارًا؛ لأن وقتها يمتد إلى الضحوة الكبرى”.

