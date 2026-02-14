نقابة المهن التمثيلية تنعي وفاة والدة عبير فاروق بعد أزمة صحية

نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة والدة الفنانة عبير فاروق، بعد معاناة صحية ألمّت بها في الأيام الماضية.

وأعربت نقابة المهن التمثيلية في بيانها عن بالغ تعازيها ومواساتها للفنانة عبير فاروق وأسرتها الكريمة في هذا المصاب الجلل، داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

يذكر أن اعلنت الفنانة عبير فاروق عن وفاة والدتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت عبير فاروق: توفيت الى رحمة اللة والدتى الحبيبة، صلاة الجنازة فى السيدة نفيسة بعد صلاة الجمعة، والدفنة بمقابر العائلة الكريمة بالمجاورين".

ويعرض لعبير فاروق حاليًا مسلسل قسمة العدل .

المسلسل بطولة مجموعة من أقوى نجوم الدراما ومنهم إيمان العاصي ورشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، دعاء حكم ، عبير فاروق ، كما يشارك به كل من خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمرى، وعلاء قوقة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.