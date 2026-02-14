قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أبل تستعد لإيقاف 4 منتجات قريبًا مع اقتراب الإصدارات الجديدة

احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Mac أن أبل تستعد خلال الأسابيع المقبلة لإيقاف أربعة من منتجاتها الحالية مع اقتراب إطلاق بدائل أحدث، حيث تشير مؤشرات انخفاض المخزون في متاجر أبل إلى أن هذه الأجهزة تعيش على الأرجح آخر أيامها على خطوط الإنتاج.​

آيفون 16e يفسح المجال لآيفون 17e

أوضحت 9to5Mac أن آيفون 16e، الذي طرحته أبل في فبراير الماضي كنموذج اقتصادي، يقترب من التوقف الكامل مع اقتراب إطلاق آيفون 17e خلال أسابيع قليلة.​

أشارت المنصة إلى أن الصحفي مارك جورمان ذكر في منشور على منصة إكس أن موظفين في متاجر أبل أبلغوه بأن مخزون iPhone 16e “جف فعليًا”، ما يعزز التوقعات بأن أبل لا تنوي الإبقاء عليه بسعر أقل بعد وصول الجيل الجديد، بل ستخرجه نهائيًا من التشكيلة.​

نقص في مخزون iPad Air بمعالج M3 

أكد التقرير أن النمط نفسه يظهر مع جهاز iPad Air المزود بشريحة M3، الذي أطلقته أبل في مارس 2025، حيث تشير التسريبات إلى أن نسخة جديدة بمعالج M4 ستصل قريبًا للأسواق.​

أوضحت 9to5Mac أن جورمان أشار أيضًا إلى وجود نقص في مخزون iPad Air الحالي، لافتًا إلى أنه يتوقع طرح كلٍّ من iPhone 17e وiPad Air بمعالج M4 في الأسابيع القادمة، ما يعني أن نسخة M3 الحالية مرشحة للإيقاف عند وصول الجيل الجديد.​

شاشة Studio Display 

أشارت المنصة إلى أن شاشة Apple Studio Display، التي طُرحت قبل نحو أربع سنوات، تقترب بدورها من نهاية دورة حياتها مع التحضير لطرح نسخة محدثة.​

أكد تقرير سابق نقله الموقع عن بلومبرج أن الشاشة الحالية باتت “في حالة نقص واضح” في متاجر أبل وعلى الإنترنت، مع توقع عدم وصول شحنات جديدة قبل أواخر فبراير أو أوائل مارس، وهو ما يعد إشارة قوية إلى أن الجيل الجديد سيحل محلها وأن النسخة الحالية ستتوقف عن البيع.​

ماك بوك برو بشرائح M4 Pro وM4 Max 

أوضحت 9to5Mac أن حواسب ماك بوك برو الحالية تُباع بثلاثة خيارات من الشرائح: M5 وM4 Pro وM4 Max، لكن التوقعات تشير إلى أن طرازات M4 Pro وM4 Max في طريقها للخروج من الخط مع اقتراب إطلاق نسخ M5 Pro وM5 Max.​

أشارت المنصة إلى أن تقريرًا حديثًا من بلومبرج ذكر أن نسخ ماك بوك برو المزودة بشرائح M4 تعاني هي الأخرى من نقص في المخزون، واصفًا ذلك بأنه “علامة تقليدية على أن طرازات جديدة قادمة”، مع ترجيح الإعلان عن الجيل المحدث في أقرب وقت خلال الأسبوع الذي يبدأ في 2 مارس.​

أبل متاجر أبل آيفون 17e iPhone 16E مخزون iPhone 16e جهاز iPad Air

