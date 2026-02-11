قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرور القاهرة يعلن تحويلات مرورية بسبب أعمال محور شينزو آبي
اضطهاد جديد.. نتنياهو يسحب الجنسية من مواطنين فلسطينيين وأمر بترحيلهما
استقرار أسعار الفضة محليًا رغم الصعود العالمي وترقّب بيانات الاقتصاد الأمريكي
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
ذكرى رحيل ناظر الكوميديا.. صدمات في حياة علاء ولي الدين شكلت شخصيته الفنية
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026
كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان
وزير الخارجية: إدارة غزة الانتقالية خطوة تمهيدية لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسئولياتها كاملة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-2-2026 .. والقنوات الناقلة
جامعة عين شمس تدعم مستقبل توطين صناعة أشباه الموصلات | تفاصيل مهمة
تكنولوجيا وسيارات

ماك بوك جديد منخفض التكلفة من أبل: شاشة 12.9 بوصة ومعالج A18 Pro

ماك بوك
ماك بوك
احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Mac أن أبل تستعد لإطلاق حاسب محمول جديد يحمل اسم "MacBook" فقط دون لقب Air أو Pro، ليكون بمثابة فئة دخول جديدة في خط حواسب ماك المحمولة، مع تركيز واضح على تقديم سعر أقل من ماك بوك آير الحالي.​

شاشة 12.9 بوصة بدون نتوء وبجودة قريبة من ماك بوك آير

أوضحت 9to5Mac أن الجهاز الجديد سيأتي بشاشة قياس 12.9 بوصة، أي أصغر قليلًا من شاشة 13.6 بوصة في ماك بوك آير، مع الحفاظ على نفس نوعية لوحة العرض LCD تقريبًا، لكن في هيكل أصغر وربما من دون النتوء العلوي الموجود في طرازات آير الحالية.​
أشارت المنصة إلى أن هذه الشاشة تستهدف الاستخدامات اليومية التقليدية مثل التصفح والعمل المكتبي الخفيف، مع تصميم يميل إلى البساطة وخفة الوزن مقارنة بحواسب ماك بوك برو الموجهة للمحترفين.​

معالج A18 Pro من فئة الآيفون بدل شرائح M

أكد التقرير أن ماك بوك الجديد لن يستخدم شرائح Apple Silicon من فئة M كما هو الحال في بقية حواسب ماك، بل سيعتمد على معالج A18 Pro نفسه المستخدم في بعض هواتف آيفون وآيباد، وهو ما يضعه في فئة أداء موجهة أساسًا للاستخدام اليومي وليس للأعمال الاحترافية الثقيلة.​

أوضحت 9to5Mac أن أداء A18 Pro سيكون كافيًا لمهام مثل تصفح الإنترنت والبريد الإلكتروني والتطبيقات المكتبية والمراسلة وبعض الألعاب الخفيفة وتحرير الصور البسيط، مع الاستفادة من كفاءة استهلاك الطاقة التي تميز معالجات أبل المحمولة.​

ألوان مبهجة تشبه آي ماك

أشارت المنصة إلى أن أبل تخطط لتقديم ماك بوك الجديد بمجموعة من الألوان الحيوية على غرار تشكيلة iMac المكتبي، حيث ذكرت تقارير المحلل مينغ-تشي كو أن الألوان المتوقعة تشمل الأزرق والوردي والأصفر والفضي، مع احتمال تغيير أو إضافة خيارات أخرى عند الإطلاق النهائي.​
أكد التقرير أن توجه أبل نحو الألوان يعكس رغبتها في جعل هذا الماك الجديد منتجًا جذابًا للطلاب والمستخدمين الشباب، الذين يبحثون عن حاسب خفيف وسعر أقل مع لمسة تصميمية مختلفة عن ألوان ماك بوك آير التقليدية.​

تسعير أقل من ماك بوك آير بوضوح

أوضحت 9to5Mac أن أحد أهم عناصر الجذب في ماك بوك الجديد سيكون السعر، إذ تشير التوقعات إلى أن سعره سيبلغ نحو 699 دولارًا، أي أقل بكثير من سعر البداية الحالي لماك بوك آير الذي يبدأ من 999 دولارًا، ما يفتح فئة جديدة تمامًا ضمن حواسب ماك المحمولة.​

أشارت المنصة إلى أن هذا التسعير – إن تأكد – سيجعل ماك بوك الجديد أقرب إلى منافسة حواسب كروم بوك وبعض الحواسب المحمولة ذات السعر المتوسط، مع الاحتفاظ بنظام macOS وتجربة أبل الكاملة في هذا المستوى السعري لأول مرة منذ سنوات.​

توقيت الإطلاق المتوقع خلال النصف الأول من 2026

أكد التقرير أن الصحفي مارك جورمان ذكر في تقرير على بلومبرغ أن أبل تخطط لإطلاق ماك بوك الجديد خلال النصف الأول من عام 2026، دون تحديد شهر بعينه، بينما نقلت 9to5Mac عن المحلل جيف بو ترجيحًا بأن الجهاز قد يصل إلى الأسواق في غضون شهر تقريبًا من الآن إذا سارت الأمور وفق الجدول الزمني الحالي.​
أوضحت المنصة أن هذا التوقيت يجعل ماك بوك الجديد جزءًا من دفعة تحديثات أوسع تخطط لها أبل لحواسب ماك خلال 2026، تشمل طرازات ماك بوك برو بمعالجات M5 وأجهزة أخرى من فئة ماك المكتبي.

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

الأرصاد

الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد

طبيب المنوفية

إخلاء سبيل الطبيب المعتدى عليه بمستشفى الباجور بكفالة 10 الاف جنيه

لقاء الخميسي

حصل انفصال وللا إيه؟ لقاء الخميسي تثير قلق جمهورها بظهور صادم

واتساب

ثغرة أمنية في تطبيق واتساب تخترق الهواتف وتسرق البيانات.. ما القصة؟

المذنب أطلس

نهاية غير متوقعة للمذنب “أطلس” في الفضاء.. ماذا حدث؟

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. ما موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

أخطاء في إعداد الحواوشي تفسد طعمه.. احذري هذه التفاصيل الصغيرة

حواوشي
حواوشي
حواوشي

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو .. وصفة صحية سريعة

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو
طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو
طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو

طريقة عمل البقلاوة التركية .. بطعم هش وطري

طريقة عمل البقلاوة التركية
طريقة عمل البقلاوة التركية
طريقة عمل البقلاوة التركية

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد