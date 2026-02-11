ماك بوك جديد منخفض التكلفة من أبل: شاشة 12.9 بوصة ومعالج A18 Pro

كشفت منصة 9to5Mac أن أبل تستعد لإطلاق حاسب محمول جديد يحمل اسم "MacBook" فقط دون لقب Air أو Pro، ليكون بمثابة فئة دخول جديدة في خط حواسب ماك المحمولة، مع تركيز واضح على تقديم سعر أقل من ماك بوك آير الحالي.​

شاشة 12.9 بوصة بدون نتوء وبجودة قريبة من ماك بوك آير

أوضحت 9to5Mac أن الجهاز الجديد سيأتي بشاشة قياس 12.9 بوصة، أي أصغر قليلًا من شاشة 13.6 بوصة في ماك بوك آير، مع الحفاظ على نفس نوعية لوحة العرض LCD تقريبًا، لكن في هيكل أصغر وربما من دون النتوء العلوي الموجود في طرازات آير الحالية.​

أشارت المنصة إلى أن هذه الشاشة تستهدف الاستخدامات اليومية التقليدية مثل التصفح والعمل المكتبي الخفيف، مع تصميم يميل إلى البساطة وخفة الوزن مقارنة بحواسب ماك بوك برو الموجهة للمحترفين.​

معالج A18 Pro من فئة الآيفون بدل شرائح M

أكد التقرير أن ماك بوك الجديد لن يستخدم شرائح Apple Silicon من فئة M كما هو الحال في بقية حواسب ماك، بل سيعتمد على معالج A18 Pro نفسه المستخدم في بعض هواتف آيفون وآيباد، وهو ما يضعه في فئة أداء موجهة أساسًا للاستخدام اليومي وليس للأعمال الاحترافية الثقيلة.​

أوضحت 9to5Mac أن أداء A18 Pro سيكون كافيًا لمهام مثل تصفح الإنترنت والبريد الإلكتروني والتطبيقات المكتبية والمراسلة وبعض الألعاب الخفيفة وتحرير الصور البسيط، مع الاستفادة من كفاءة استهلاك الطاقة التي تميز معالجات أبل المحمولة.​

ألوان مبهجة تشبه آي ماك

أشارت المنصة إلى أن أبل تخطط لتقديم ماك بوك الجديد بمجموعة من الألوان الحيوية على غرار تشكيلة iMac المكتبي، حيث ذكرت تقارير المحلل مينغ-تشي كو أن الألوان المتوقعة تشمل الأزرق والوردي والأصفر والفضي، مع احتمال تغيير أو إضافة خيارات أخرى عند الإطلاق النهائي.​

أكد التقرير أن توجه أبل نحو الألوان يعكس رغبتها في جعل هذا الماك الجديد منتجًا جذابًا للطلاب والمستخدمين الشباب، الذين يبحثون عن حاسب خفيف وسعر أقل مع لمسة تصميمية مختلفة عن ألوان ماك بوك آير التقليدية.​

تسعير أقل من ماك بوك آير بوضوح

أوضحت 9to5Mac أن أحد أهم عناصر الجذب في ماك بوك الجديد سيكون السعر، إذ تشير التوقعات إلى أن سعره سيبلغ نحو 699 دولارًا، أي أقل بكثير من سعر البداية الحالي لماك بوك آير الذي يبدأ من 999 دولارًا، ما يفتح فئة جديدة تمامًا ضمن حواسب ماك المحمولة.​

أشارت المنصة إلى أن هذا التسعير – إن تأكد – سيجعل ماك بوك الجديد أقرب إلى منافسة حواسب كروم بوك وبعض الحواسب المحمولة ذات السعر المتوسط، مع الاحتفاظ بنظام macOS وتجربة أبل الكاملة في هذا المستوى السعري لأول مرة منذ سنوات.​

توقيت الإطلاق المتوقع خلال النصف الأول من 2026

أكد التقرير أن الصحفي مارك جورمان ذكر في تقرير على بلومبرغ أن أبل تخطط لإطلاق ماك بوك الجديد خلال النصف الأول من عام 2026، دون تحديد شهر بعينه، بينما نقلت 9to5Mac عن المحلل جيف بو ترجيحًا بأن الجهاز قد يصل إلى الأسواق في غضون شهر تقريبًا من الآن إذا سارت الأمور وفق الجدول الزمني الحالي.​

أوضحت المنصة أن هذا التوقيت يجعل ماك بوك الجديد جزءًا من دفعة تحديثات أوسع تخطط لها أبل لحواسب ماك خلال 2026، تشمل طرازات ماك بوك برو بمعالجات M5 وأجهزة أخرى من فئة ماك المكتبي.