رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران

زعم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج اليوم الأربعاء، إنه يأمل أن تساعد المحادثات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في وقت لاحق من اليوم، على محاربة "إمبراطورية الشر" الإيرانية.

قال نتنياهو، الذي يقوم بزيارته السادسة للولايات المتحدة منذ تولي ترامب منصبه، إنه سيحث الزعيم الأمريكي على اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، العدو اللدود.

قال ترامب عشية اجتماع البيت الأبيض الذي تم ترتيبه على عجل - والذي سيبدأ في الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش) - إنه يدرس إرسال "أسطول" أمريكي ثان إلى الشرق الأوسط للضغط على طهران للتوصل إلى اتفاق نووي.

وفي حديثه بجانب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في كانبرا، تمنى هيرتسوج لهم "النجاح في تحقيق السلام وتقويض إمبراطورية الشر تلك المنبثقة من طهران".

وقال هرتسوج أيضاً إنهم سيناقشون "المرحلة التالية في غزة والتي تهمنا جميعاً، والتي آمل أن تجلب مستقبلاً أفضل لنا جميعاً".

أثار زيارة هرتسوج احتجاجات في المدن الأسترالية الكبرى من قبل جماعات تعارض تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.