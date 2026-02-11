مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تقف اليوم معزولة عن العالم بقراراتها

قال مندوب فلسطين بالجامعة العربية إن قرارات الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذه السياسات تمثل استمرارًا لسياسات الضم التي تقوض فرص السلام.

نسف أسس السلام والأمن الإقليمي

وأضاف أن هذه القرارات تمثل تعميقًا لسياسات الضم ونسف أسس السلام والأمن في المنطقة، مؤكدًا أن إسرائيل تقف اليوم معزولة عن العالم بسبب مواقفها الأحادية التي تتجاهل القرارات الدولية.

تجاوز القرارات الدولية ورفض الفصل

ولفت المندوب إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتجاوز القرارات الدولية بشكل صارخ، معتبرًا أن هذه القرارات باطلة، مطالبًا الدول الأعضاء والمجتمع الدولي باتخاذ جميع الإجراءات لنبذها.

كما شدد على رفض فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، داعيًا إلى تمكين دولة فلسطين لتولي مسئوليتها على كامل أراضيها.

الشعب الفلسطيني سينال حريته

وختم مندوب فلسطين بالجامعة العربية حديثه بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للإبادة الجماعية في غزة وللتطهير في الضفة، سينال حريته حتمًا، داعيًا المجتمع الدولي للوقوف بحزم لدعم حقوق الفلسطينيين.