قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد
هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بالتوازي مع تشكيل الحكومة الجديدة.. مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

بالتزامن مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ تعتزم وزارة المالية خلال الـ 12 يومًا المقبلة؛ البدء في صرف مرتبات شهر فبراير 2026.

تأتي عمليات صرف مرتبات شهر فبراير 2026 ضمن مخططات الدولة في تبكير رواتب العاملين بالدولة بالتوازي مع قدوم شهر رمضان المعظم.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

تسعى الدولة المصرية لتقليص الأعباء عن الفئات متوسطة ومحدودة الدخل من الموظفين حيث تسعى لتلبية احتياجات ذوييهم بالتوازي مع قدوم الشهر.

ووفقًا تقرير صادر عن وزارة المالية والتي تتضمن بدء صرف ثاني رواتب العام الميلادي الجديد اعتبارا من 22 فبراير المقبل، بإعتبارها ضمن المرتبات المخطط صرفها لكل الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية بالدولة .

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

وستبدأ عمليات صرف مرتبات للمرة الثاني في العام الميلادي الجديد، يوم الأحد الموافق 22 فبراير المقبل؛ لمدة 5 أيام متصلة .

وأكد تقرير صادر عن وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بإعتباره ثاني راتب في هذا العام لكل الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الخدمية والاقتصادية على مختلف الوزارات والهيئات المستقلة والتابعة.

المرتبات والمعاشات

مرتبات شهر فبراير 2026

وقالت وزارة المالية إن أكثر من 57 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة على مستوي الجمهورية، ستقوم باستكمال عمليات صرف رواتب موظفوها مرتبات شهر فبراير 2026 اعتبارا من الأحد الموافق 25 من يناير الجاري.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

ومن المخطط بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لكل العاملين بالدولة اعتبارا من الأحد الموافق 22  فبراير ومن المقرر استمرارها حتى الخميس الموافق 26 فبراير 2026.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

 الفئات المستحقة لمرتبات فبراير 2026

حددت وزارة المالية عددا من الفئات المستهدفة من عمليات صرف مرتبات شهر فبراير 2026 وهم من الموظفين:

  • المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة
  • الجهات المعنية بصرف الرواتب
  • موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
  • موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

تتضمن عمليات صرف مرتبات شهر يناير 2026 لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة و مستقلة وتتضمن الجهات الخاضعة لـ :

  • الموازنة العامة
  • الوحدات الخدمية
  • الهيئات المحلية
  • الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام.
صرف مرتبات مايو

زيادة المرتبات

أكد التقرير أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لبدء صرف الرواتب لكل العاملين بالدولة علي مستوي أكثر من15 بنكا حكوميا وخاصا يتم التنسيق معها لاستحقاق المرتبات.

قال التقرير إن الحكومة قامت بتبكير عمليات صرف المرتبات للعاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين وصرف مستحقاتهم الشهرية وتدبير احتياجات ذويهم.

وزارة المالية اخبار مصر مال واعمال موعد مرتبات شهر فبراير 2026 مرتبات شهر فبراير في رمضان تشكيل الحكومة الجديدة حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يشهد تدشين حملة تبرعات كبرى لدعم إنشاء مستشفى بالمحافظة

جانب من الحدث

صحة الوادى الجديد : تنفيذ برنامج الطفل المريض بالداخلة وبلاط

جانب من الحدث

بالتزامن مع حلول رمضان..محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري

بالصور

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

كوبين إلى ثلاثة من القهوة يوميًا يقللان خطر الإصابة بالخرف وتحسين الذاكرة

شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر
شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر
شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر

فيديو

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد