بالتوازي مع تشكيل الحكومة الجديدة.. مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بالتزامن مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ تعتزم وزارة المالية خلال الـ 12 يومًا المقبلة؛ البدء في صرف مرتبات شهر فبراير 2026.

تأتي عمليات صرف مرتبات شهر فبراير 2026 ضمن مخططات الدولة في تبكير رواتب العاملين بالدولة بالتوازي مع قدوم شهر رمضان المعظم.

تسعى الدولة المصرية لتقليص الأعباء عن الفئات متوسطة ومحدودة الدخل من الموظفين حيث تسعى لتلبية احتياجات ذوييهم بالتوازي مع قدوم الشهر.

ووفقًا تقرير صادر عن وزارة المالية والتي تتضمن بدء صرف ثاني رواتب العام الميلادي الجديد اعتبارا من 22 فبراير المقبل، بإعتبارها ضمن المرتبات المخطط صرفها لكل الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية بالدولة .

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

وستبدأ عمليات صرف مرتبات للمرة الثاني في العام الميلادي الجديد، يوم الأحد الموافق 22 فبراير المقبل؛ لمدة 5 أيام متصلة .

وأكد تقرير صادر عن وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بإعتباره ثاني راتب في هذا العام لكل الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الخدمية والاقتصادية على مختلف الوزارات والهيئات المستقلة والتابعة.

مرتبات شهر فبراير 2026

وقالت وزارة المالية إن أكثر من 57 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة على مستوي الجمهورية، ستقوم باستكمال عمليات صرف رواتب موظفوها مرتبات شهر فبراير 2026 اعتبارا من الأحد الموافق 25 من يناير الجاري.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

ومن المخطط بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لكل العاملين بالدولة اعتبارا من الأحد الموافق 22 فبراير ومن المقرر استمرارها حتى الخميس الموافق 26 فبراير 2026.

الفئات المستحقة لمرتبات فبراير 2026

حددت وزارة المالية عددا من الفئات المستهدفة من عمليات صرف مرتبات شهر فبراير 2026 وهم من الموظفين:

المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة

الجهات المعنية بصرف الرواتب

تتضمن عمليات صرف مرتبات شهر يناير 2026 لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة و مستقلة وتتضمن الجهات الخاضعة لـ :

الموازنة العامة

الوحدات الخدمية

الهيئات المحلية

الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام.

زيادة المرتبات

أكد التقرير أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لبدء صرف الرواتب لكل العاملين بالدولة علي مستوي أكثر من15 بنكا حكوميا وخاصا يتم التنسيق معها لاستحقاق المرتبات.

قال التقرير إن الحكومة قامت بتبكير عمليات صرف المرتبات للعاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين وصرف مستحقاتهم الشهرية وتدبير احتياجات ذويهم.