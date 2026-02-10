وزير المالية: الحساب الختامي للموازنة سيعرض برؤية جديدة تعكس أثره على المواطنين والمستثمرين

قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الحساب الختامى المزمع تقديمة للعام المالي 2025/2026 سيتم إعداده برؤية جديدة، حيث سيعرض بشكل مختلف عما سبق، سواء للمواطن أو المستثمر أو الإعلام بحيث يعكس حجم ما تحقق في القطاعات المختلفة، سواء الصحة أو التعليم أو النشاط الاقتصادي أو التصدير.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام 2024/1025، والذى ينعقد قبل الاعلان عن التعديل الوزاري المرتقب.



وأضاف أحمد كجوك، أن عرض الحساب الختامي ليس مجرد أرقام توضع في جداول، إنما هي انعكاسات لكيف تأثر ملايين المواطنين، قائلا : " الحساب الختامي وراءه تفاصيل كثيرة".



وشدد كجوك، علي 4 أولويات تتصدر عند وضع أي موازنة، تتمثل في بناء جذور الثقة مع مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، وليس الضرائب فقط، وإدارة السياسة المالية بأسس واضحة ومنها الانضباط المالي.