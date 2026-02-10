قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريكة "ملياردير الجنس" تساوم ترامب بطلب العفو عنها
مفتي الجمهورية: الفضاء الرقمي سلاح ذو حدين ولا بد من التعامل معه برشد ووعي
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في عيد ميلاده الـ33| ياسر إبراهيم.. 7سنوات من الروح القتالية أعادت الهيبة لدفاع الأهلي

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
إسلام مقلد

يحتفل ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الثالث والثلاثين، بعدما ولد في 10 فبراير 1993، ليواصل مسيرته كأحد أبرز أعمدة الخط الخلفي في القلعة الحمراء خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتبط اسمه بالثبات والصلابة في أكثر الفترات حساسية بتاريخ دفاع الأهلي.

وعانى دفاع الأهلي كثيرا بعد اعتزال وائل جمعة، ثم رحيل أحمد حجازي إلى الاحتراف الإنجليزي، إلا أن ياسر إبراهيم نجح تدريجيًا في ملء هذا الفراغ، مؤكدا يومًا بعد يوم أنه خير من حمل لواء الدفاع الأحمر، بفضل مزيج من الصفات الفنية والشخصية التي جعلته ركيزة لا غنى عنها داخل الملعب.

يمتلك ياسر إبراهيم مواصفات يبحث عنها أي مدير فني، حيث يجمع بين السرعة والقوة البدنية والطول الفارع، إلى جانب إجادته للضربات الرأسية وتنفيذ الكرات الثابتة بدقة، فضلا عن التمركز الجيد والهدوء في المواقف الصعبة، وهي عناصر جعلته أحد أكثر المدافعين ثباتا في الأداء.

ولا تقتصر مكانة ياسر إبراهيم على أدائه الفني فقط، بل يتمتع بشعبية واسعة بين جماهير الأهلي، التي ارتبطت به بسبب روحه القتالية العالية والتزامه الكامل بالدفاع عن قميص الفريق، حيث ينظر إليه دائما باعتباره لاعبًا يقاتل حتى اللحظة الأخيرة دون حسابات.

بداية المسيرة من الزمالك إلى بوابة التألق

بدأ ياسر إبراهيم مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، قبل تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 2013-2014، وشارك مع الفريق الأبيض في التتويج بلقب كأس مصر مرتين خلال موسمي 2013 و2014، ليحصل على أولى خطواته الحقيقية في عالم الكرة.

وفي يناير 2015، انتقل إلى نادي سموحة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بناء على طلب حلمي طولان، المدير الفني للفريق السكندري آنذاك، ونجح في تقديم مستويات قوية مكنته من حجز مكان أساسي، ليطلب سموحة تمديد الإعارة لموسم آخر في يوليو 2015.

ومع انتهاء علاقته بالزمالك دون تجديد، انتقل ياسر إبراهيم إلى سموحة بصفة نهائية، ليبدأ مرحلة جديدة من التألق، لفتت أنظار الأهلي، الذي تقدم بعرض رسمي لضمه، وهو ما قوبل بترحيب فوري من اللاعب.

محطات التحدي والتتويج داخل القلعة الحمراء

انضم ياسر إبراهيم إلى الأهلي في يناير 2019، في صفقة بلغت قيمتها نحو 25 مليون جنيه، ومع بداية مشواره لم تكن الطريق ممهدة، حيث عانى من صعوبة حجز مكان أساسي في ظل قيادة السويسري رينيه فايلر للفريق، إلا أن اللاعب لم يستسلم، ونجح في استغلال الفرص التي أتيحت له من دكة البدلاء.

وبمرور الوقت، فرض نفسه بقوة داخل التشكيل الأساسي، ليصبح أحد عناصر الثلاثية التاريخية التي حققها الأهلي بالتتويج بالدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا، والتأهل إلى كأس العالم للأندية، قبل أن يواصل تألقه في عهد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ثم السويسري مارسيل كولر المدير الفني الحالي.

أرقام وبطولات صنعت اسمًا ثابتًا

شارك ياسر إبراهيم مع الأهلي في 223 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 3 أهداف أخرى، وهي أرقام لافتة لمدافع يعتمد عليه الفريق في الكرات الثابتة والمباريات الكبرى.

وحصد مع الأهلي منذ انضمامه 18 بطولة، بواقع 4 ألقاب للدوري المصري، و4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا، و4 ألقاب لكأس السوبر المصري، و3 ألقاب لكأس مصر، ولقبين لكأس السوبر الأفريقي، إلى جانب لقب كأس بطل القارات الثلاث.

بصمة في المباريات الكبرى

ظل اسم ياسر إبراهيم حاضرا في المواجهات الحاسمة، وعلى رأسها نهائي القرن أمام الزمالك، حيث وصفته الجماهير الحمراء بـ«المقاتل»، كما كتب اسمه بأحرف بارزة في كأس العالم للأندية، بعدما سجل هدفين في شباك الهلال السعودي، وقاد الأهلي للتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي.

وفي عيد ميلاده الثالث والثلاثين، يواصل ياسر إبراهيم كتابة فصول جديدة في مسيرته مع الأهلي، كأحد رموز الصلابة الدفاعية، ولاعب بات يمثل امتدادا طبيعيا لمدرسة المدافعين الكبار داخل القلعة الحمراء.

ياسر إبراهيم النادي الأهلي الأهلي وائل جمعة أحمد حجازي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

ترشيحاتنا

الدكتورة جيهان زكي

جيهان زكي.. سيرة ثقافية عابرة للحدود في طريقها إلى وزارة الثقافة

راشفورد

راشفورد بين التألق والغموض.. لماذا أصبح نجم برشلونة خارج الحسابات الواضحة؟

فيتينيا

عرض ضخم من ريال مدريد يهز باريس.. 120 مليون يورو لضم "عقل" سان جيرمان

بالصور

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد