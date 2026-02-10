نجم الزمالك السابق: عمري ما حسيت إني ستايل لعبي شبه الأهلي

تحدث أحمد مجدي لاعب نادي الزمالك السابق عن كواليس خلال فترة تواجده مع فريق نادي الزمالك.

وقال أحمد مجدي عبر تصريحات تلفزيونية: "وأنا في السعوديه قولت للوكيل عايز ارجع على الزمالك و عمري و ماحسيت إني ستايل لعبي شبه الأهلي".

يذكر ان أحمد مجدي شارك مع منتخبات الشباب والاوليمبي وكأس أمم إفريقيا وكأس العالم وأولمبياد لندن.

كما شارك أحمد مجدي رفقة اندية غزل المحلة ودجله وسموحه والإنتاج الحربي والوحدة السعودي والزمالك والجونة والمقاولون العرب وبايونير وغزل المحله واعتزل بعد ذلك.

وكان أحمد مجدي يشارك أساسيا بقميص منتخابات مصر لحين الأولمبياد وكان يخوض المباريات مع محمد صلاح ومحمد أبو تريكه وعماد متعب واحمد فتحي نجوم الجيل الذهبي.