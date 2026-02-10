نصر إبراهيم: الزمالك قادر على تجاوز عقبة كايزر تشيفز

أكد نصر ابراهيم نجم نادي الزمالك السابق أن المباراة الأخيرة في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ، لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لمشوار الفريق في البطولة، ولابد من تحقيق الفوز دون النظر إلى نتيجة مباراة المصري البورسعيدي أمام زيسكو يونايتد الزامبي ضمن المجموعة ذاتها.

وقال نصر ابراهيم في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: الزمالك قادر على تخطي عقبة كايزر تشيفز في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ورغم تصدر الأخير لجدول ترتيب المجموعة الرابعة، إلا أن الزمالك كان قريباً من الفوز عليه في عقر داره، لولا الخطأ الذي ارتكبه حارس المرمى محمد صبحي في الدقيقة الأخيرة من المباراة وأهدى التعادل لأصحاب الأرض على طبق من ذهب.

وأشار إلى أن معتمد جمال المدير الفني للزمالك ، تولى تدريب الفريق في ظروف صعبة للغاية من جميع الاتجاهات، لكنه يسير بشكل جيد في المباريات الماضية رغم الغيابات العديدة التي يعاني منها الأبيض والاعتماد على مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب.

وطالب نصر إبراهيم، جمهور الزمالك بمساندة معتمد جمال وتقديم الدعم له ولجهازه المعاون ، فهو أفضل من أي مدرب أجنبي في الفترة الحالية.