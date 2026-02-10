قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شراكة استراتيجية وانطلاقة صناعية جديدة بين مصر والسنغال
موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بين الرفض والتحذير| الموقف الأمريكي من سياسات إسرائيل في الضفة الغربية
حكماء المسلمين: أي إجراءات أو تغييرات من الاحتلال في الأراضي الفلسطينية باطلة
عاطل استدرجه.. تفاصيل التعدي على طفل أعلى سطح عقار بالهرم
كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب
معدل 715 رحلة في اليوم.. مطار القاهرة يحقق أرقام قياسية جديدة
وزير الري: نصيب الفرد من المياه تراجع لـ 500 متر مكعب ونعتمد على النيل بنسبة 98%
كرتونة البيض تصل لـ110 جنيه.. ومفاجأة من اتحاد منتجي الدواجن بمناسبة رمضان
حسام حسن يضع تيبو جبريال تحت المجهر تمهيدًا لضمه لمنتخب مصر
الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي: نتابع التحقيق مع النائب العام ولن نفرط في دم الشهيد
أشرف داري خارج القائمة وداخل الحسابات.. كيف يدير الأهلي أزمة المدافع المغربي بين القانون والمرونة المالية؟
نصر إبراهيم: الزمالك قادر على تجاوز عقبة كايزر تشيفز

أكد نصر ابراهيم نجم نادي الزمالك السابق أن المباراة الأخيرة في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ، لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لمشوار الفريق في البطولة، ولابد من تحقيق الفوز دون النظر إلى نتيجة مباراة المصري البورسعيدي أمام زيسكو يونايتد الزامبي ضمن المجموعة ذاتها.

وقال نصر ابراهيم في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: الزمالك قادر على تخطي عقبة كايزر تشيفز في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ورغم تصدر الأخير لجدول ترتيب المجموعة الرابعة، إلا أن الزمالك كان قريباً من الفوز عليه في عقر داره، لولا الخطأ الذي ارتكبه حارس المرمى محمد صبحي في الدقيقة الأخيرة من المباراة وأهدى التعادل لأصحاب الأرض على طبق من ذهب.

وأشار إلى أن معتمد جمال المدير الفني للزمالك ، تولى تدريب الفريق في ظروف صعبة للغاية من جميع الاتجاهات، لكنه يسير بشكل جيد في المباريات الماضية رغم الغيابات العديدة التي يعاني منها الأبيض والاعتماد على مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب.

وطالب نصر إبراهيم، جمهور الزمالك بمساندة معتمد جمال وتقديم الدعم له ولجهازه المعاون ، فهو أفضل من أي مدرب أجنبي في الفترة الحالية.

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

الذهب يتخلى عن مكاسبه وسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيا من محافظة نابلس

إيران تطالب أمريكا بالتحرر من التبعية الإسرائيلية

طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان.. خطوات مضمونة تحافظ على الطراوة والطعم

بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري بردين العلوي بالزقازيق

سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة

خضراوات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

