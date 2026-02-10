أدمن صفحة فاركو السابق: نجحنا في تقديم صفقات الزمالك بشكل احترافي

أكد مصطفى عنتر، أدمن صفحة فاركو سابقا، أنه كان يخشى من ردود فعل جماهير الأهلي والزمالك تجاه بوستات صفحة فاركو.



وأشار عنتر عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، أن دعم رجل الأعمال جون إدوارد كان له أثر كبير في تجاوز هذه المرحلة الأولى، وهو ماجعل الصفحة تحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وأضاف، إنه بعد انتقاله للعمل مع نادي الزمالك تمكن الفريق الإعلامي من تقديم الصفقات الجديدة بشكل مميز وجذاب، مضيفًا أنهم قدموا المدرب السابق يانيك فيريرا بطريقة مبتكرة، حيث ظهر مرتديًا ملابس جندي.

وأوضح عنتر أن الفريق الإعلامي أصبح يعتمد على أسلوب الصوت المميز، مثل صوت الجرس، للإعلان عن صفقات الزمالك، ما أعطى الطابع الاحترافي للصفقات وجعل المتابعين يترقبون كل جديد من النادي.