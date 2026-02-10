قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب
معدل 715 رحلة في اليوم.. مطار القاهرة يحقق أرقام قياسية جديدة
وزير الري: نصيب الفرد من المياه تراجع لـ 500 متر مكعب ونعتمد على النيل بنسبة 98%
كرتونة البيض تصل لـ110 جنيه.. ومفاجأة من اتحاد منتجي الدواجن بمناسبة رمضان
حسام حسن يضع تيبو جبريال تحت المجهر تمهيدًا لضمه لمنتخب مصر
الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي: نتابع التحقيق مع النائب العام ولن نفرط في دم الشهيد
أشرف داري خارج القائمة وداخل الحسابات.. كيف يدير الأهلي أزمة المدافع المغربي بين القانون والمرونة المالية؟
فتح الطريق الإقليمي في المنوفية.. ومصدر: إغلاقه بسبب الشبورة إجراء احترازي
20 مليار جنيه حصيلة متوقعة.. تفاصيل جديدة عن الضريبة العقارية قبل تعديل القانون نهائيا
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة
«فتاة الأتوبيس» تكشف تفاصيل ملاحقتها والاعتداء عليها: حاول التحرش بي وتعرضت للرشق بالطوب
الفظائع كارثية.. الأمم المتحدة تحمل قوات الدعم السريع مسؤولية جرائم الفاشر
توك شو

كرتونة البيض تصل لـ110 جنيه.. ومفاجأة من اتحاد منتجي الدواجن بمناسبة رمضان

منار عبد العظيم

مع اقتراب شهر رمضان، يتساءل العديد من المواطنين عن تأثيرات هذه الزيادة في الطلب على الدواجن، وكيف ستؤثر على الأسعار وعلى توفر هذه السلعة الأساسية في الأسواق.

وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الأسواق المصرية تشهد ضغطاً استهلاكياً ملحوظاً مع اقتراب شهر رمضان. 

وتابع: حيث يرتفع الطلب على الدواجن في هذا الوقت من السنة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 35%، بسبب العزائم وموائد الرحمن، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل مباشر.

 الطفرة في الإنتاج المحلي:

وطمأن الدكتور ثروت الزيني، المواطنين بشأن توفر الدواجن خلال الشهر الكريم، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي شهد زيادة ملحوظة بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، وهذه الزيادة تشمل كلاً من الدواجن وبيض المائدة، مما يعزز قدرة السوق على تلبية احتياجات المواطنين في ظل ارتفاع الطلب.

 أزمة تداول الدواجن الحية:

وأشار الزيني، إلى أن هناك مشكلة أساسية تتعلق بثقافة المستهلك التي تفضل "الدواجن الحية"، وتعتبر هذه السلعة شديدة التأثر بتقلبات العرض والطلب اللحظية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ. 

و أضاف أن مربي الدواجن عانوا من خسائر كبيرة في الأشهر الماضية بسبب بيع الدواجن بأقل من التكلفة. وأوضح أن استقرار السوق يتطلب تغييراً في نمط الاستهلاك.

 روشتة استقرار الأسعار:

في ختام حديثه، طالب الزيني بضرورة تفعيل إرادة الحكومة لتطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية. 

وأكد أن التحول إلى الدواجن المبردة أو المجمدة سيكون له أثر إيجابي على استقرار الأسعار وضمان قدرة الدولة على تخزين الفائض وحماية المربين من الخسائر. 

كما أوضح أن أسعار البيض شهدت تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت أسعار الكرتونة من 160 جنيهاً في العام الماضي إلى 110 جنيهات حالياً.

مستقبل صناعة الدواجن في مصر:

وأضاف الزيني: من خلال هذه التطورات، يبدو أن صناعة الدواجن في مصر على أعتاب مرحلة جديدة، حيث سيكون لتحسين أساليب الإنتاج ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين دور كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي من دون التأثير على الأسعار.

سعر كرتونة البيض ضخ الكميات من الدواجن شهر رمضان

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

محافظ البحيرة

ننشر جدول فصل الكهرباء عن مراكز ومدن البحيرة اليوم الثلاثاء 10 فبراير

محافظ البحيرة

محافظ البحيرة توجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لصغير يعاني من الفشل الكلوي

معارض أهلا رمضان بجنوب سيناء

جنوب سيناء تستقبل رمضان بخطة متكاملة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين

بالصور

طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان.. خطوات مضمونة تحافظ على الطراوة والطعم

بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري بردين العلوي بالزقازيق

سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة

خضراوات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

