كرتونة البيض تصل لـ110 جنيه.. ومفاجأة من اتحاد منتجي الدواجن بمناسبة رمضان

مع اقتراب شهر رمضان، يتساءل العديد من المواطنين عن تأثيرات هذه الزيادة في الطلب على الدواجن، وكيف ستؤثر على الأسعار وعلى توفر هذه السلعة الأساسية في الأسواق.

وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الأسواق المصرية تشهد ضغطاً استهلاكياً ملحوظاً مع اقتراب شهر رمضان.

وتابع: حيث يرتفع الطلب على الدواجن في هذا الوقت من السنة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 35%، بسبب العزائم وموائد الرحمن، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل مباشر.

الطفرة في الإنتاج المحلي:

وطمأن الدكتور ثروت الزيني، المواطنين بشأن توفر الدواجن خلال الشهر الكريم، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي شهد زيادة ملحوظة بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، وهذه الزيادة تشمل كلاً من الدواجن وبيض المائدة، مما يعزز قدرة السوق على تلبية احتياجات المواطنين في ظل ارتفاع الطلب.

أزمة تداول الدواجن الحية:

وأشار الزيني، إلى أن هناك مشكلة أساسية تتعلق بثقافة المستهلك التي تفضل "الدواجن الحية"، وتعتبر هذه السلعة شديدة التأثر بتقلبات العرض والطلب اللحظية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.

و أضاف أن مربي الدواجن عانوا من خسائر كبيرة في الأشهر الماضية بسبب بيع الدواجن بأقل من التكلفة. وأوضح أن استقرار السوق يتطلب تغييراً في نمط الاستهلاك.

روشتة استقرار الأسعار:

في ختام حديثه، طالب الزيني بضرورة تفعيل إرادة الحكومة لتطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية.

وأكد أن التحول إلى الدواجن المبردة أو المجمدة سيكون له أثر إيجابي على استقرار الأسعار وضمان قدرة الدولة على تخزين الفائض وحماية المربين من الخسائر.

كما أوضح أن أسعار البيض شهدت تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت أسعار الكرتونة من 160 جنيهاً في العام الماضي إلى 110 جنيهات حالياً.

مستقبل صناعة الدواجن في مصر:

وأضاف الزيني: من خلال هذه التطورات، يبدو أن صناعة الدواجن في مصر على أعتاب مرحلة جديدة، حيث سيكون لتحسين أساليب الإنتاج ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين دور كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي من دون التأثير على الأسعار.