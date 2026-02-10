قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة السفير محمد وجيه الجبالي
إلغاء الدوري المصري.. هل مجرد شائعات أم احتمال مطروح؟ .. اعرف الحكاية بالكامل
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره السنغالي
الأرصاد تحذر: شبورة وأجواء باردة اليوم الثلاثاء 10-2-2025| فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش المجفف؟

رنا عصمت

يعد المشمش المجفف من الأطعمة الهامة التى يتناولها كثير من الأشخاص فى شهر رمضان المبارك.

 لذا نقدم لك فى هذا التقرير الفوائد الصحية لتناول المشمش المجفف وفقا لموقع هيلثي لاين.


أهم فوائد المشمش المجفف ( المشمشيه ):


1. علاج فقر الدم ..

يعد المشمش المجفف غنيًا بالحديد، الذي يساعد بدوره في علاج والوقاية من الإصابة بفقر الدم.إلى جانب الحديد، يحتوي المشمش المجفف على النحاس، الذي يعزز من عملية امتصاص الحديد في الجسم.بالتالي إدراج المشمش المجفف ضمن النظام الغذائي الخاص بك من شأنه أن يساعد في عملية إنتاج الهيموغلوبين الضروري للجميع، وبالأخص النساء خلال الدورة الشهرية.

٢-تعزيز صحة العيون والجلد: 

بفضل احتوائه على نسب عالية من البيتا كاروتين وفيتامين أ، يساهم في الوقاية من أمراض العيون وتحسين صحة البشرة.


٣-تحسين صحة الجهاز الهضمي: 

غني بالألياف الغذائية التي تسهل عملية الهضم، تخفف من الإمساك، وتعزز الشعور بالشبع.

صحة القلب وضغط الدم: يحتوي على البوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم ومضادات الأكسدة التي تحمي القلب من الجذور الحرة.
 
٤-تقوية العظام:

يحتوي على معادن ضرورية مثل البورون والكالسيوم والبوتاسيوم، مما يقي من هشاشة العظام.


٥-دعم الحامل والجنين: 

يوفر عناصر غذائية حيوية هامة لفترة الحمل. 
يُنصح بتناول المشمش باعتدال، خاصة المجفف، لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات.

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

تعبيرية

شروط وإجراءات جديدة للتصرف فى أملاك الدولة الخاصة

الإيجار الجديد

تبدأ من 7 إلى 15 ألف جنيه.. مطالب برلمانية بتعديل قانون الإيجار الجديد لضبط سوق العقارات

مجلس النواب

بعد وفاة 10 الأشخاص.. تحرك برلماني بشأن تداول حبوب الغلة خارج الجمعيات الزراعية

بالصور

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين.. هذه العلامات الأكثر تأثرا

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

