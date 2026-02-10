قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي

وزير الخارجية بدر عبد العاطي
وزير الخارجية بدر عبد العاطي
البهى عمرو

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن هناك تعاونh مع السنغال من أجل أن يتعلم كلا منا من بعضه. 

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية السنغال الشيخ نينغ، أنه تم التوقيع على اتفاق للتعاون في المجال الدبلوماسي، بين البلدين، وأنه تم الحديث عن الترشيحات للمناصب الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أنه تم الحديث عن التعاون في مجال التعليم، ولدينا 300 طالب سنغالي ونسعى لمضاعفة هذا الرقم.

وأوضح أن هناك  67 مبعوثا من الأزهر الشريف يعملون في السنغال لنشر قيم التسامح، وتدريب الشباب في السنغال على نشر الدين الوسطي.

وكشف أن هناك رابطا تاريخية تجمع بين مصر والسنغال، وأن مصر كان لها مواقف بخصوص تحرير السنغال، وأن زيارة وزير الخارجية السنغالي لمصر فرصة مهمة لتوثيق العلاقات بين البلدين.

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية بين دول التجمع.

​استقبل وزير خارجية السنغال الشيخ نينغ، بمقر إقامته بالقاهرة الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، في لقاء رفيع المستوى استهدف بحث آفاق التعاون الصناعي المشترك وسبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية لتعميق الوجود في الأسواق الإفريقية.

من البنية التحتية إلى الصناعات الدوائية

​شهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول الفرص الاستثمارية الواعدة في السنغال، حيث استعرض الدكتور الجبلي قدرات القطاع الصناعي المصري في عدة مجالات حيوية، أبرزها: ​البنية التحتية ومواد البناء: الاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في المشروعات القومية الكبرى، و​الصناعات الدوائية: بحث سبل توطين صناعة الدواء ونقل التكنولوجيا المصرية للسنغال، و​الصناعات الكيماوية والغذائية: تلبية احتياجات السوق السنغالي بمنتجات مصرية ذات جودة عالية وتنافسية.

​نتائج جولة "بدر عبد العاطي" الإفريقية

​أكد الدكتور شريف الجبلي، خلال اللقاء على أهمية البناء على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الزيارة السابقة التي قام بها وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إلى داكار (في يوليو 2025)، والتي رافقه فيها وفد من رجال الأعمال المصريين.

​وفي هذا السياق، كشف الجبلي عن دراسة تشكيل وفد صناعي رفيع المستوى لزيارة السنغال قريباً؛ لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم، وبحث المشروعات القائمة على أرض الواقع، وضمان استمرارية التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

​تصريحات الجانبين

​أعرب وزير خارجية السنغال الشيخ نينغ ، عن تقدير بلاده للنهضة التنموية التي تشهدها مصر، مؤكداً أن السنغال تفتح أبوابها أمام الاستثمارات المصرية، وتعتبرها شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه في منطقة غرب إفريقيا، خاصة مع تزايد الفرص في قطاعات التعدين والطاقة والزراعة.

​من جانبه، شدد الجبلي ، على أن اللجنة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية لتذليل كافة العقبات أمام المصدرين والمستثمرين المصريين، بهدف تحويل السنغال إلى مركز لوجستي وصناعي للمنتجات المصرية في تجمع "الإيكواس".

