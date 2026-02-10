قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
نتنياهو: سأعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع إيران
بمناسبة شهر رمضان.. الزراعة تفتتح جناح منتجات الوزارة في جملة ماركت بالمريوطية
وزير التعليم يجري حوارا مفتوحا مع الطلاب ويؤكد اهتمامه بتنمية مهاراتهم الرقمية
مترو الزمالك يتحول إلى «جاليري» مفتوح.. أول معرض دولي للكاريكاتير داخل محطات المترو
من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟
وزير المالية: الحساب الختامي للموازنة سيعرض برؤية جديدة تعكس أثره على المواطنين والمستثمرين
محافظات

رئيس جامعة أسوان يشهد مقابلات القبول بالدراسات العليا بمعهد البحوث الإفريقية

جامعة أسوان
جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، المقابلات الشخصية للمتقدمين لمراحل الدراسات العليا بالمعهد للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025 / 2026.


كما شملت المقابلات للمتقدمين للقبول بمراحل الدبلوم لأقسام الموارد الطبيعية، والسياسة، والاقتصاد، والماجستير لأقسام الموارد الطبيعية، والسياسة، والاقتصاد (تخصص اقتصاد فقط)، والدكتوراه لأقسام الموارد الطبيعية، والسياسة، والاقتصاد، إلى جانب قسم التاريخ – شعبة التاريخ الإسلامي.

وأسفرت أعمال اللجان عن استبعاد المتقدمين غير المستوفين لشروط وأوراق القبول، كما تم تجميد بعض الأقسام والشعب لعدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المنظمة والمعتمدة.

وشارك في لجان المقابلات عدد من أساتذة معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، وأساتذة جامعة أسوان، إلى جانب أساتذة من جامعة أسيوط، بما يعكس التكامل الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان أنه تحرص جامعة أسوان على تطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة في قبول طلاب الدراسات العليا، بما يضمن اختيار الكفاءات القادرة على البحث العلمي الجاد وخدمة قضايا التنمية، خاصة في المجالات المرتبطة بإفريقيا ودول حوض النيل، التي تمثل عمقا استراتيجيا مهما للدولة المصرية.وخاصة انه انطلقت الدراسة بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعلان محافظة أسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب العربي الإفريقي.

عاصمة الثقافة

وأضاف الدكتور عبدالمنعم الجيلاني  عميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل انه يولي المعهد اهتمامًا بالغًا بجودة العملية التعليمية والبحثية، ويحرص على الالتزام الكامل باللوائح المنظمة للقبول، بما يسهم في إعداد باحثين مؤهلين علميًا وقادرين على دراسة قضايا القارة الإفريقية ودول حوض النيل برؤية علمية رصينة تخدم المجتمع والدولة.


ويقدم معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان جهوده في دعم منظومة الدراسات العليا، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي، بما يعزز دور الجامعة كمركز علمي وبحثي رائد في جنوب مصر.

من الجدير بالذكر انه اجريت المقابلات تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد عبدالعزيز نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتور عبدالمنعم الجيلاني عميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، ومتابعة الدكتور حسام رمضان وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث،  والدكتور محمد سليمان وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

الفنان صدقي صخر و الفنانة أسماء أبو اليزيد

الصورة الأولى لصدقي صخر من كواليس النص التاني

آسر ياسين

إيرادات الأفلام.. آسر ياسين يتفوق على الجميع وأحمد مالك الأخير

فرح الزاهد

فرح الزاهد: «روج أسود» محطة مهمة فى مشواري الفني

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

احمي بشرتك من الجفاف.. استخدمي زيت جنين القمح

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟ فرق صادم يغيّر طريقة علاجك

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

