محافظ أسوان: نعمل على إعداد جيل قيادى واعي قادر على استكمال مسيرة الجمهورية الجديدة

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن الدولة المصرية تولى إهتماماً بالغاً ببناء الإنسان وتنمية قدرات الشباب بإعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، وتنفيذ رؤية مصر 2030 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور إسماعيل كمال فى فعاليات اللقاء الخامس من برنامج إعداد وتأهيل الشباب للقيادة ، والذى تنفذه وزارة الشاب والرياضة بالتعاون مع وزارة الدفاع والأوقاف ، بحضور اللواء أ.ح محمد محمود عوض مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية ، واللواء أ.ح محمود محمد أمين مدير كلية الدفاع الوطنى ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والدينية ، ووفود الأكاديمية والكلية ، وشباب مصر من المحافظات المشاركة ، ودراسى دورة الدفاع الوطنى ( 55 ) .

وفى كلمته أكد محافظ أسوان على أن إستضافة المحافظة لهذه الفعاليات الوطنية الهامة تعكس مكانتها على خريطة التنمية الشاملة بالجمهورية الجديدة ، موضحاً بأن أسوان أصبحت نموذجاً واعداً للتنمية المتكاملة بما تمتلكه من مقومات إقتصادية وسياحية وإستثمارية فريدة ، فضلاً عن كونها مركزاً لوجستياً مهماً وبوابة مصر الجنوبية نحو القارة الإفريقية .

قدرات الشباب

وأشار إسماعيل كمال إلى أن التعاون الوثيق بين الأكاديمية العسكرية ومؤسسات الدولة المختلفة يساهم فى إعداد كوادر شبابية قادرة على تحمل المسؤولية وإتخاذ القرار ، وبناء صف ثانى من القيادات المؤهلة والواعية علمياً ووطنياً بما يعزز من فرص التمكين والمشاركة المجتمعية الفعالة .

وأكد على أن المحافظة تشهد خلال المرحلة الحالية طفرة غير مسبوقة فى مختلف القطاعات ، لاسيما فى مجالات البنية التحتية ، والطاقة المتجددة ، وعلى رأسها الطاقة الشمسية ، إلى جانب جهود الترويج والتسويق السياحى ، والتى أسهمت فى تحقيق إنتعاشة واضحة فى الحركة السياحية الوافدة من الداخل والخارج.

وفى ختام الفعاليات قام محافظ أسوان بتبادل الدروع مع مدير الأكاديمية العسكرية وكلية الدفاع الوطنى تأكيداً لروح التعاون المثمر والبناء .