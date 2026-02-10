قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة السفير محمد وجيه الجبالي
إلغاء الدوري المصري.. هل مجرد شائعات أم احتمال مطروح؟ .. اعرف الحكاية بالكامل
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره السنغالي
الأرصاد تحذر: شبورة وأجواء باردة اليوم الثلاثاء 10-2-2025| فيديو
وزير الري: مصر تعتمد على نهر النيل بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية
بعد 4 أشهر على قرار وقف إطلاق النار.. الاحتلال يخرق الاتفاق 1,620 مرة واستشهاد 573
مصرع شخص وإصابة 25 في انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي
وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي بمدينة نصر
إخلاء سبيل البلوجر روح بعد فيديو محاولة إنهاء حياتها في لايف فيسبوك
محافظات

محافظ أسوان: نعمل على إعداد جيل قيادى واعي قادر على استكمال مسيرة الجمهورية الجديدة

جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن الدولة المصرية تولى إهتماماً بالغاً ببناء الإنسان وتنمية قدرات الشباب بإعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، وتنفيذ رؤية مصر 2030 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور إسماعيل كمال فى فعاليات اللقاء الخامس من برنامج إعداد وتأهيل الشباب للقيادة ، والذى تنفذه وزارة الشاب والرياضة بالتعاون مع وزارة الدفاع والأوقاف ، بحضور اللواء أ.ح محمد محمود عوض مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية ، واللواء أ.ح محمود محمد أمين مدير كلية الدفاع الوطنى ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والدينية ، ووفود الأكاديمية والكلية ، وشباب مصر من المحافظات المشاركة ، ودراسى دورة الدفاع الوطنى ( 55 ) .

وفى كلمته أكد محافظ أسوان على أن إستضافة المحافظة لهذه الفعاليات الوطنية الهامة تعكس مكانتها على خريطة التنمية الشاملة بالجمهورية الجديدة ، موضحاً بأن أسوان أصبحت نموذجاً واعداً للتنمية المتكاملة بما تمتلكه من مقومات إقتصادية وسياحية وإستثمارية فريدة ، فضلاً عن كونها مركزاً لوجستياً مهماً وبوابة مصر الجنوبية نحو القارة الإفريقية .

 قدرات الشباب 

وأشار إسماعيل كمال إلى أن التعاون الوثيق بين الأكاديمية العسكرية ومؤسسات الدولة المختلفة يساهم فى إعداد كوادر شبابية قادرة على تحمل المسؤولية وإتخاذ القرار ، وبناء صف ثانى من القيادات المؤهلة والواعية علمياً ووطنياً بما يعزز من فرص التمكين والمشاركة المجتمعية الفعالة .

وأكد على أن المحافظة تشهد خلال المرحلة الحالية طفرة غير مسبوقة فى مختلف القطاعات ، لاسيما فى مجالات البنية التحتية ، والطاقة المتجددة ، وعلى رأسها الطاقة الشمسية ، إلى جانب جهود الترويج والتسويق السياحى ، والتى أسهمت فى تحقيق إنتعاشة واضحة فى الحركة السياحية الوافدة من الداخل والخارج.

وفى ختام الفعاليات قام محافظ أسوان بتبادل الدروع مع مدير الأكاديمية العسكرية وكلية الدفاع الوطنى تأكيداً لروح التعاون المثمر والبناء .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

