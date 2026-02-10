حملة لرفع الإشغالات والحواجز والتند المخالفة بشارع الثانوية بمرسى مطروح

قاد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح حملة مكبرة لازالة الاشغالات من شوارع وسط المدينة " الثانوية"بمشاركة نواب رئيس المدينة و مدير إدارة الاشغالات و شرطة المرافق.

ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح برفع جميع أنواع الاشغالات وإزالة التند المخالفة بشارع الاسكندرية والثانوية بوسط المدينة ورفع الحواجز من أمام المحال و عدم احتلال الأرصفة والطريق.

واضاف أن الأرصفة ملك المواطنين حيث تم التنبيه عليهم أكثر من مرة و توجيه إنذارات للمحال التجارية وذلك للعمل على عودة الانضباط للشارع.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق شنت لجنة المرور على المحلات والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، وبالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، ومديرية التموين، ومكتب العمل، والتأمينات الاجتماعية، والكهرباء، وإدارة البيئة والتراخيص، حملة مفاجئة وموسعة على عدد من المحلات التجارية بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد (2) محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم توجيه عدد (7) إنذارات بشأن عدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، و استكمال تراخيص المنشأة و ملفات و عقود للعاملين بالإضافة إلى إنذار خاص بسلامة الغذاء.

كما تم خلال الحملة إعدام كمية (27) كجم من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، في إطار الحفاظ على الصحة العامة ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات.

وأكد محافظ مطروح على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضبط الأسواق، والتأكد من التزام المنشآت الغذائية والمطاعم بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة.