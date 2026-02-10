تأكيد لما نشره صدى البلد في 20 يناير.. إعادة تكليف مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة

تأكيد لما نشره موقع صدي البلد في ٢٠ يناير الماضي بإعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة في الربع الأول من العام الجاري .

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية / التنمية الإقتصادية/ الانتاج والطاقة والأمن الغذائي/ المجتمع وبناء الانسان، وذلك بالاضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من اجراء التعديل الوزاري.