سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
ترقب إقليمي وتحذيرات دولية.. هل تشتعل مواجهة كبرى بين إسرائيل وإيران؟
قنبلة موقوتة في الأهلي.. سهام صالح تكشف حقيقة العرض الأمريكي لإمام عاشور
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
لم يثبت نسب الطفل.. تفاصيل مؤلمة في واقعة التعدي على فتاة المنوفية
بقوة 197 حصانًا.. مواصفات سوإيست S09 الصينية
السكة الحديد: إتاحة حجز الخدمة الجديدة بعربات مختلطة بين (القاهرة/ أسوان) والعكس من شبابيك التذاكر
وفقا لآخر التحديثات.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-2-2026
مسئول بالبيت الأبيض: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية
دعاء الفجر يوم 22 شعبان.. كلمات تفتح أبواب المغفرة ابدأ بها يومك
أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات
اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

محمد صبيح

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 ارتفعت حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6720 جنيهًا للبيع بزيادة قدرها 45 جنيهًا عن سعر أمس الذي بلغ 6675 جنيهًا. كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 53.760 ألف جنيه مقابل 53.4 ألف جنيه أمس، بفارق 360 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم 

عيار 24: 7680 جنيهًا للبيع – 7600 جنيهًا للشراء.

عيار 22: 7040 جنيهًا للبيع – 6965 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 6720 جنيهًا للبيع – 6650 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 5760 جنيهًا للبيع – 5700 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 4480 جنيهًا للبيع – 4435 جنيهًا للشراء.

عيار 12: 3840 جنيهًا للبيع – 3800 جنيهًا للشراء.

الأونصة: 238875 جنيهًا للبيع – 236385 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 53760 جنيهًا للبيع – 53200 جنيهًا للشراء.

الأونصة عالميًا: 5015.05 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7680 جنيهًا للبيع و7600 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 7040 جنيهًا للبيع و6965 جنيهًا للشراء.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد سجل 6720 جنيهًا للبيع و6650 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5760 جنيهًا للبيع و5700 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4480 جنيهًا للبيع و4435 جنيهًا للشراء، وعيار 12 سجل 3840 جنيهًا للبيع و3800 جنيهًا للشراء.

وسجلت الأونصة في السوق المحلية 238875 جنيهًا للبيع و236385 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 53760 جنيهًا للبيع و53200 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميًا 5015.05 دولار.

البانية

احذر من هذا الأمر.. بيطرية توضح سبب تفاوت لون البانيه في الأسواق

المناعة

الفواكه والخضراوات .. طرق طبيعية لتقوية المناعة ومقاومة الأمراض

ماسك الشاي الاخضر

ماسك الشاي الأخضر.. وصفة طبيعية لبشرة نضرة وخالية من العيوب

بالصور

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

