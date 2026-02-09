تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.. ماذا يحدث؟

حالة من الترقب بسبب حالة الطقس بين المواطنين، وخاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة خاصة في قلب فصل الشتاء، الأمر الذي دفع البعض لمعرفة أخر أخبار حالة الطقس وأحدث بيانات هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 10 فبراير 2026، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء بارد ليلاً.

شبورة مائية ونشاط رياح

ويشهد الطقس شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً (من 4 إلى 9 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

كما يشهد الطقس فرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الأرصاد

ومتوقع أيضا نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح والمناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وسحب منخفضة تظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا ، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 25 درجة.

الصغرى 15 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 23 درجة.

الصغرى 14 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 29 درجة.

الصغرى 14 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 31 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 32 درجة.

الصغرى 15 درجة.

