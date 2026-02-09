قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026
أصل الحكاية

الإسكان تحسم الأمر.. موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 8؟

أحمد أيمن

يتساءل ملايين المصريين من محدودي ومتوسطي الدخل عن موعد طرح وحدات المرحلة الثامنة من مبادرة “سكن لكل المصريين”، بعد الإعلان الأخير لصندوق الإسكان الاجتماعي عن فعاليات المرحلة السابعة من المبادرة.

جدير بالذكر أن صندوق الإسكان قد أعلن عن نتائج المرحلة الثانية من سكن لكل المصريين 7 قبل حوالي 10 أيام، حيث بدأ إرسال رسائل التخصيص للحاجزين المستوفين للشروط.

موعد طرح سكن لكن المصريين 8

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن طرح وحدات “سكن لكل المصريين 8” مخصص لمحدودي ومتوسطي الدخل سيتم خلال الربع الأول من عام 2026، أي قبل نهاية شهر رمضان. 

ويشمل الطرح الجديد عدداً كبيراً من الوحدات السكنية في العديد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية، في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات مناسبة بأسعار تمويلية وتسهيلات مناسبة لهذه الفئات. 

وأوضحت الوزارة أن الطرح الثامن يتضمن نحو 37 ألف وحدة سكنية، موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي. 

وتتوزع هذه الوحدات في مدن جديدة ومشروعات إسكان متوسط متنوعة، بهدف تحسين فرص التملك لفئات الدخل الأقل، ودعم مبادرات الإسكان الاجتماعي والاستثماري ضمن استراتيجية الإسكان الحكومي. 

ويأتي هذا الطرح في إطار استمرار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تمويلية بأسعار مناسبة، مع تسهيلات في السداد للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

أقساط سكن لكل المصريين 7

وفيما يخص المواطنين الذين شاركوا في سكن لكل المصريين 7، يمكن الاستعلام عن نتيجة الحجز عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، باتباع خطوات بسيطة تشمل الدخول للموقع، اختيار “مركز خدمة المواطنين”، إدخال الرقم القومي لمقدم الطلب، ثم الضغط على “استعلام” لمعرفة الحالة سواء كانت مقبولة أو غير مستوفية. 

أما نظام وتقسيط وحدات المرحلة السابعة، فقد تنوعت الأقساط الربع سنوية حسب سعر الوحدة، حيث جاءت التفاصيل كالآتي:

وحدات بسعر 800 ألف جنيه:

مساحة الوحدة 75 م2، مقدم حجز 50 ألف جنيه، ومصروفات تسجيل 150 جنيهًا.

أقساط الربع سنة في العام الأول 11,500 جنيه (حوالي 3833 جنيهًا شهريًا)، في العام الثاني 12,500 جنيه (حوالي 4166 جنيهًا شهريًا)، وفي العام الثالث 13,500 جنيه (حوالي 4500 جنيه شهريًا).

يجب استكمال مقدم الحجز ليصل إلى 25% من إجمالي قيمة الوحدة عند التعاقد. 

وحدات بسعر 750 ألف جنيه:

نفس المساحة والمقدم، وتسجيل 150 جنيهًا.

أقساط الربع سنوية في العام الأول 10,400 جنيه (حوالي 3466 جنيهًا شهريًا)، في العام الثاني 11,400 جنيه (حوالي 3800 جنيهًا شهريًا)، وفي العام الثالث 12,400 جنيه (حوالي 4133 جنيهًا شهريًا).

ويلزم استكمال الدفعة المقدمة لتصل إلى 25% من سعر الوحدة عند التعاقد كذلك. 

سكن لكل المصريين 8 موعد طرح سكن لكل المصريين 8 سكن لكل المصريين 7 أقساط سكن لكل المصريين 7 الإسكان الاجتماعى

