يحيى الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى من مؤسسة فاروق حسني للفنون| صور

كرّمت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون الفنان الكبير يحيى الفخراني، بمنحه جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026، وذلك ضمن فعاليات جوائز الفنون للشباب، التي تُقام تحت رعاية وزارة الثقافة، اليوم الإثنين، بمتحف الجزيرة للفنون.

وقرر مجلس أمناء المؤسسة منح جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 للفنان الكبير يحيى الفخراني.

وقال فاروق حسني، فى كلمته "إن الاحتفاء بجوائز المؤسسة هو فى جوهره احتفاء بالروح الخلاقة التى ما زالت تسكن الوطن، وبالفن القادر على وصل الماضى بالحاضر وفتح آفاق المستقبل أمام الحلم والتجدد.

وأضاف أن المؤسسة منحت هذا العام "جائزة الاستحقاق"، للفنان الكبير يحيى الفخراني، الاسم الكبير فى عالم الفن والثقافة، تقديرًا لإسهاماته الفنية الممتدة فى إثراء الوجدان العربي.

وأشار فاروق حسنى إلى أن تكريم يحيى الفخرانى لا يقتصر على كونه تكريمًا من مؤسسة إلى فنان، بل هو تكريم لمعنى الفن نفسه، ولمعنى الإخلاص الذى جسده الفخرانى على مدار مسيرته الفنية.

واختتم حسني كلمته بتوجيه الشكر إلى مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الثقافة، مثمنًا تعاونها من أجل ترسيخ حضور الثقافة كفعل حي ومؤثر في المجتمع، كما تقدم بالشكر إلى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وأعضاء مجلس الأمناء، ولجان التحكيم، ووسائل الإعلام التي دعمت أنشطة المؤسسة وأسهمت في إنجاح رسالتها.

تقدم للدورة 2354 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً ويبلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 1211 فنانا ومعماريا وناقدا تشكيليا من جميع محافظات الجمهورية، وتصل قيمة جوائز الفنون وجائزة الاستحقاق الكبرى إلى مليون جنيه مصري.

جدير بالذكر أن مؤسسة فاروق حسني للفنون قد أعلنت في أواخر شهر يناير الماضي عن القوائم

النهائية للأسماء المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة السابعة لعام 2026.