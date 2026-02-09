القيادة المركزية الأمريكية: تفكيك أنفاق حزب الله خطوة مهمة لاستقرار لبنان

أكد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، يوم الاثنين أن تفكيك أنفاق حزب الله خطوة هامة لاستقرار لبنان.

وقال كوبر "أتقدم بالتهنئة للقوات المسلحة اللبنانية لاكتشافها مؤخراً نفقاً ضخماً تابعاً لحزب الله تحت الأرض للمرة الثانية خلال الشهرين الماضيين".

وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيان "أن تفكيك الأنفاق التي تستخدمها جهات فاعلة غير حكومية بشكل خبيث لتخزين الذخائر والصواريخ والطائرات المسيّرة الهجومية يعزز السلام والاستقرار في لبنان والمنطقة".

وأوضح "عمل رائع قامت به القوات المسلحة اللبنانية وفريق آلية التدخل بقيادة الولايات المتحدة، والذي يساعد في إنفاذ الالتزامات التي قطعتها إسرائيل ولبنان".