لبنان: طائرة مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة على قرية في الجنوب

أفادت وسائل إعلام لبنانية ، التابعة لحزب الله، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة على قرية قلا في جنوب لبنان.

وأضافت التقارير أن الحادث يأتي في إطار التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، وسط ترقب لتطورات ميدانية إضافية في المنطقة.

في سياق آخر، أعلنت الجماعة الإسلامية في لبنان، أن قوة إسرائيلية تسللت فجر اليوم الاثنين إلى بلدة الهبارية جنوبي البلاد وخطفت أحد مسؤولي الجماعة.

وحملت الجماعة في بيان قوات الجيش الإسرائيلي "مسؤولية أي أذى يلحق بالقيادي الأسير"، معتبرة أن "هذه القرصنة تأتي في سياق إرهاب أهالي المنطقة لدفعهم إلى ترك قراهم وأرضهم".

وسألت: "هل أتت هذه القرصنة ردا على زيارة رئيس الحكومة إلى منطقة الجنوب وإلى بلدات قضاء حاصبيا؟"، مطالبة الدولة بالضغط على الجهات الراعية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على إطلاق سراح الأسرى.

وذكر موقع "لبنان 24" أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت سيرا على الأقدام إلى بلدة الهبارية في منطقة العرقوب، فجر اليوم، وأقدمت على اختطاف المسؤول في الجماعة الإسلامية عطوي عطوي.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه في عملية ليلية في منطقة جبل روس (مزارع شبعا اللبنانية المحتلة) "اعتقلت قوات الفرقة 210 عنصرا إرهابيا بارزا في تنظيم الجماعة الإسلامية".

وأوضح البيان أنه "في ضوء ورود مؤشرات استخبارية تم جمعها على مدار الأسابيع الأخيرة داهمت قوات الجيش مبنى في منطقة جبل روس واعتقلت عنصرا في تنظيم الجماعة الإسلامية حيث تم نقله للتحقيق داخل إسرائيل.. كما تم العثور داخل المبنى على وسائل قتالية".