جيش الاحتلال يستهدف عنصرا من حزب الله بجنوب لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "جيش الاحتلال" أنه استهدف عنصرا من حزب الله في بلدة يانوح جنوب لبنان.

أعلن الدفاع المدني في لبنان، اليوم الاثنين، مقتل 9 أشخاص وإنقاذ 6 آخرين بينهم طفل، في حادثة انهيار مبنى سكني في منطقة طرابلس شمال لبنان، مؤكدا أن عمليات البحث عن ناجين مستمرة.

وقالت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني إن "مبنى سكنيا مؤلفا من قسمين، يضم كل منهما ستة طوابق، انهار قرابة الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر الأحد في محلة باب التبانة في مدينة طرابلس، ما أدى إلى احتجاز عدد من المواطنين تحت الأنقاض".

وأوضحت المديرية، أن فرق الدفاع المدني نفذت عمليات بحث وإنقاذ ومسح ميداني دقيق في موقع الحادث، مستخدمة الآليات والمعدات والأجهزة المتخصصة.





وأشارت إلى أن "الأعمال أسفرت حتى الساعة عن انتشال جثامين 9 ضحايا من تحت الأنقاض، وإنقاذ وإسعاف 6 مواطنين من تحت الركام، من بينهم طفل، إضافة إلى إسعاف مواطن أصيب بطلق ناري ونقله إلى مستشفيات المنطقة"، مشيرة إلى أن فرق من الصليب الأحمر اللبناني وكاريتاس لبنان وهيئة الإنقاذ والطوارئ شاركت في عمليات البحث والإنقاذ.





كما أفادت بأن "فرق الدفاع المدني قامت بإطفاء النيران التي اندلعت في قوارير غاز داخل أحد المباني المجاورة للمبنى المنهار، وتمت السيطرة عليها بالكامل ومنع امتدادها إلى الأبنية المحيطة فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة حتى الساعة لإنقاذ باقي المحتجزين تحت الأنقاض".