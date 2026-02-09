أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 20 فلسطينيا بمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

أكد رمضان المطعني، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح من الجانب المصري، على وصول دفعة جديدة من الفلسطينيين إلى معبر رفح من الجانب المصري قبل أقل من ساعة، حيث يجري حالياً استقبالهم داخل إحدى الصالات الملحقة بالمعبر والمخصصة للسفر، لإنهاء الإجراءات والبيانات اللازمة تمهيداً لمغادرتهم الأراضي المصرية باتجاه قطاع غزة، في مشهد يعكس استمرار حركة العبور عبر المعبر.

وأوضح المطعني خلال رسالة على الهواء، أن معبر رفح يشهد حالة استنفار طبي واسعة، مع انتشار أكثر من 60 سيارة إسعاف خصصتها السلطات المصرية، تعمل بشكل دائم داخل المعبر، في انتظار استقبال دفعات جديدة قادمة من قطاع غزة لتقديم الرعاية الصحية العاجلة.

وأشار إلى أن النقطة الطبية والحجر الصحي يمثلان خط الدفاع الأول، حيث يتم التعامل الفوري مع الحالات الحرجة والجرحى، إضافة إلى المرضى المزمنين، مع تحديد أولويات النقل إلى مستشفيات شمال سيناء أو محافظات القناة، والحالات الحرجة إلى القاهرة لإجراء العمليات اللازمة.