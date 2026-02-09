قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
بيان عربي إسلامي: السياسات الإسرائيلية في الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الفضة تتراجع محليًا وعالميًا.. والدولار يضغط على المكاسب
وزارة العمل تعلن عن وظائف في الأردن برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يشهد احتفالية سيمنس بمرور 125 عاما من التعاون مع مصر

احتفالية شركة سيمنس
احتفالية شركة سيمنس
نهلة الشربيني

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية شركة سيمنس، بمرور ١٢٥ عامًا من التعاون والابتكار والشراكات مع مصر.

حضر الاحتفالية المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسفير يورغن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية، وشتيفن روينهوف، وزير الدولة البرلماني الألماني، والدكتور رولاند بوش رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس AG، وعدد من كبار مسؤولي الحكومتين المصرية والألمانية والشركة.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار الشراكة طويلة الأجل للشركة والتي تمتد لأكثر من ١٢٥ عامًا، فقد نفذت العديد من المشروعات القومية، ومن أبرزها مشروع إنشاء محطات الكهرباء العملاقة التي أقامتها الشركة بقدرات توليد إجمالية لشبكة الكهرباء الوطنية في مصر، وأضافت ١٤.٤ جيجاوات، كما تنفذ أول شبكة من نوعها للقطار الكهربائي السريع بطول ۲۰۰۰ کيلومتر، تربط بين كبرى المدن المصرية، ضمن مشروع وطني يجسد أحدث مفاهيم وتقنيات التنقل الذكي والمستدام، وقد ساهم ذلك في دعم وتعزيز العمليات التشغيلية للقطاع الصناعي، وتحديث منظومة النقل، ودمج القدرات الرقمية بشكل مستمر.

جدير بالذكر أن سيمنس تعمل في مصر من خلال ثلاث شركات متخصصة، وهي "سيمنس" وتقود الشركة مبادرات الابتكار في مجالات توفير إمدادات الطاقة الكهربائية والتشغيل الآلي والتحول الرقمي، و"سيمنس موبيليتي" وتركز الشركة على تقديم حلول التنقل الذكي، بما في ذلك إنشاء مشروع القطار الكهربائي السريع، وتحديث البنية التحتية الحالية لشبكة السكك الحديدية، و"سيمنس لبرمجيات الصناعات الرقمية" وتعتبر الشركة مركزًا للابتكار في مصر، وتقدم حلول التصميم الإلكتروني وحلول التحول الرقمي.

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

كهربا

رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي

حازم حمدان المجني عليه

يتموا أولاده.. أحزان في فيصل بسبب إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد مالك مطعم

جوارديولا

جوارديولا: هذا اللاعب السبب في فوز السيتي على ليفربول

امام عاشور

الدردير عن أزمة إمام عاشور: مستغرب حاجة محدش واخد باله منها

ترشيحاتنا

سمك فيليه

زي المحلات .. طريقة عمل سمك فيليه بالليمون والبقدونس

الكاتشب

خطوة بخطوة .. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

ندي موسي

ندى موسى تتألق بفستان أسود أنيق في جلسة تصوير جديدة

بالصور

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد