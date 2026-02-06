التعليم العالي خلال أسبوع : افتتاح مركز تمكين للإبداع بجامعة الأقصر.. مبادرة لتطوير النشاط الفني والثقافي بالجامعات.. نقل الخبرات المصرية للدول الأفريقية

واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسبوع الماضي تنفيذ أجندتها الطموحة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت قيادة الدكتور أيمن عاشور، من خلال سلسلة متتابعة من الفعاليات العلمية، والاجتماعات الرسمية، واللقاءات الدولية، والزيارات الميدانية، التي عكست حيوية الأداء المؤسسي وتكامل الجهود بين مختلف قطاعات الوزارة.

وجاءت هذه التحركات في إطار دعم جودة التعليم الجامعي، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع شهد المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر وجامعة أسيوط، بهدف التعاون بين الطرفين في مجالات التعليم والتدريس والبحث العلمي والندوات العلمية والمؤتمرات العلمية، وتنظيم برامج تدريبية وبحثية بمرحلة الدراسات العليا، كما ناقش المجلس آليات تجديد الرخص والدعم الفني لأجهزة حماية شبكات المعلومات بالجامعات الحكومية، لحمايتها من الهجمات والاختراقات السيبرانية.

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات الحفل الختامي للنسخة الثانية من المبادرة الرئاسية "تمكين"، لدعم وتمكين طلاب الجامعات المصرية من ذوي الإعاقة، وأكد الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تولي اهتمامًا بالغًا بدعم أبنائنا الطلاب ذوي الإعاقة، ليس فقط من خلال توفير الإتاحة داخل الجامعات، بل عبر تبني فلسفة الدمج الشامل للمجتمع الأكاديمي، تضمن المشاركة الفاعلة، وتكافؤ الفرص، والاعتراف بالقدرات المتنوعة باعتبارها قيمة مضافة، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى جعل الجامعة مساحة آمنة، وممكنة، وحاضنة للإبداع.

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مركز تمكين للإبداع والتكنولوجيا بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية المشروع الذي يمثل خطوة محورية نحو تمكين السيدات اقتصاديًا ورقميًا، مشيرًا إلى أن إنشاء مركز تمكين للإبداع والتكنولوجيا يعكس الإيمان بدور التكنولوجيا في تحقيق التنمية الشاملة، والحرص على توفير بيئة داعمة للتعلم والإبداع، في محافظات الصعيد التي تمتلك طاقات بشرية واعدة تستحق الاستثمار فيها، ويُركز البرنامج على تعريف المشاركات بفرص العمل الحر كمسار مهني واعد، إلى جانب تقديم تدريبات عملية متخصصة وتعزيز مفاهيم الشمول المالي والرقمي بما يدعم اندماجهن في الاقتصاد الرقمي.

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة؛ لبحث الخطوات التنفيذية لإطلاق المبادرة الوطنية لتطوير النشاط الفني والثقافي بالجامعات المصرية، خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين، وتعزيز دور الثقافة في بناء وعي الطلاب، واكتشاف ورعاية المواهب الشابة، كما ناقش الاجتماع آليات التنفيذ، التي تشمل تشكيل لجنة تنسيقية عليا من ممثلي الوزارتين والجامعات، وإعداد دليل إرشادي موحد لمعايير الأنشطة الفنية والثقافية الجامعية.

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور نبيل محمد أحمد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة جيبوتي، و أحمد علي بري، سفير جيبوتي بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول سبل دفع علاقات التعاون المشتركة بين الجانبين، ومن بينها التوسع في مجال تدريس اللغة العربية في دولة جيبوتي، وكذلك تعليم اللغة الإنجليزية، كما ناقش الطرفان التعاون في إجراء أبحاث علمية مشتركة في عدد من المجالات ذات الأولوية، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، الدكتورة نوريا سانز، مديرة مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، وخلال اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على تعميق التعاون مع منظمة اليونسكو في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مشيدًا بدور الدكتورة نوريا سانز في تسهيل التعاون المشترك، وذلك خلال فترة عملها كمديرة للمكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة، وبحث الطرفان تعزيز كفاءة الكوادر البشرية بالمكتب، بما يسهم في تحسين آليات العمل وتوسيع نطاق المبادرات المشتركة مع الوزارات والمؤسسات البحثية المختلفة.

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت في مصر، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها هيئة فولبرايت بعنوان: "سلسلة برامج القيادة الجامعية 2026: من الفكرة إلى النظام البيئي: ريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا"، وأوضح الدكتور أيمن عاشور اهتمام الوزارة والجامعات بدعم ريادة الأعمال والابتكار باعتبارهما أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والمساهمة في بناء جسور تربط الأبحاث العلمية بالصناعة من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني.

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماع مع مسؤولي منظمة اليونسكو، لإجراء مناقشات حول الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا وفرص تعميق التعاون مع منظمة اليونسكو كشريك استراتيجي للجامعة، وأشار الوزير إلى التطور الملحوظ الذي شهدته هذه العلاقات خلال الفترة الماضية من خلال العديد من الفعاليات والملتقيات العلمية المشتركة، والتي تُوِّجت بتوقيع عدد من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى تطلع مصر لتقوية هذه العلاقات وتعزيزها.

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة اللوتس بمحافظة المنيا، وخلال الزيارة، تفقد الوزير منشآت ومباني الجامعة واطلع على مباني الكليات وما تضمه من قاعات وفصول دراسية ومعامل وورش تدريب ومكاتب إدارية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأكد الوزير حرصه على أهمية التكامل والتعاون بين كافة المؤسسات التعليمية، لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية، بما يعود بالنفع على الطلاب، ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.

شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحفل السنوي الذي أقامته مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع لتكريم المائة الأوائل في امتحان الشهادة الثانوية العامة والأزهرية، وأكد د.أيمن عاشور أنه انطلاقًا من هذا النهج، شهدنا نماذج مشرفة للشراكة المجتمعية، أبرزها التعاون بين وزارة التعليم العالي والبنك المركزي المصري لدعم الطلاب المتفوقين وتسهيل التحاقهم بالجامعات والبرامج المختلفة، وفي هذا الإطار، أطلقت منحة «علماء المستقبل» لدعم أكثر من 35 ألف منحة كلية وجزئية، مع تقدير خاص للجامعة البريطانية لتقديمها 60 منحة كلية و2,144 منحة جزئية، بما يعكس التزام الدولة بتكافؤ الفرص ورعاية التفوق وبناء كوادر المستقبل.

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، اجتماعًا مع فريق مبادرة "البوابات" (Gateways) بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في باريس، وناقش الجانبان آليات عرض التجربة المصرية الرائدة في التعليم الرقمي أمام الدول الإفريقية الشقيقة، وبحث وضع إطار عملي لنقل الخبرات المصرية في بناء وتطوير النظم التعليمية الرقمية الوطنية لجميع الدول الإفريقية الـ 54، بما يسهم في دعم بناء اقتصاد المعرفة في القارة.