الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
أحد مصابي غزة من الأراضي المصرية: أشكر الشعب المصري.. وإحنا بنحبه
عبد العاطي لنظيره السوداني نرفض أي محاولات لتقسيم السودان أو المساس بسيادته واستقراره
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: مشاركة واسعة للطلاب الوافدين ودارسي اللغة العربية في زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب
نهلة الشربيني

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص الوزارة على دعم الأنشطة الثقافية لطلاب الجامعات، وإثراء معارفهم، في إطار تعزيز الوعي وبناء شخصية الطالب الجامعي، مشيرًا كذلك إلى الحرص على توفير تجربة تعليمية متكاملة للطلاب الوافدين لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، ولكن تمتد لتشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية، بما يعكس مكانة مصر الحضارية ودورها الريادي في نشر العلم والثقافة، لافتًا إلى أن الأنشطة الثقافية تمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز اندماج الطلاب الوافدين وبناء جسور التواصل الإنساني بينهم وبين المجتمع المصري.

وفي هذا الإطار، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف كل من الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، وبالتعاون مع المركز الثقافي المصري لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، قامت إدارة رعاية الطلاب الوافدين بتنظيم رحلة ثقافية ميدانية لطلاب الجامعات الوافدين ودارسي اللغة العربية، لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، بمشاركة واسعة من الطلاب الدارسين بمختلف الجامعات المصرية إلى جانب طلاب المركز الثقافي.

وقد شملت الجولة تفقد الطلاب لمختلف أجنحة المعرض، لاسيما أجنحة دور النشر المصرية والعربية والدولية، حيث أتيحت لهم الفرصة للتعرف عن قرب على أحدث الإصدارات الأدبية والعلمية، واقتناء مجموعة متنوعة من الكتب والمراجع التي تثري حصيلتهم المعرفية واللغوية، كما اطلعوا على المشروعات والمبادرات الثقافية التي يعرضها المعرض في دورته الحالية، والتي تعكس جوهر الثقافة المصرية المعاصرة.

ومن جانبه صرّح الدكتور أحمد عبد الغني رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين أن تنظيم هذه الرحلة الثقافية يأتي في إطار استراتيجية الإدارة الهادفة إلى دمج الطلاب الوافدين ودارسي اللغة العربية في النسيج الثقافي المصري، وتعريفهم بمظاهر الهوية الحضارية لمصر، مؤكدًا أن الإدارة تحرص على تقديم رعاية متكاملة لضيوف مصر من طلاب العلم، تشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية إلى جانب الدعم الأكاديمي، بما يسهم في بناء تجربة تعليمية متوازنة ومؤثرة.

وهدفت الرحلة إلى إتاحة الفرصة للطلاب للتفاعل المباشر مع المكون الثقافي والحضاري للمجتمع المصري، وتعزيز الروابط الإنسانية بينهم، بما يعمق مفاهيم التفاهم والتعايش المشترك، ويسهم في دعم مسيرتهم التعليمية داخل مصر في بيئة ثقافية ثرية ومتنوعة.

ومن جانبهم أعرب الطلاب المشاركون عن سعادتهم بهذه التجربة الثقافية، مؤكدين أنها أضافت بعدًا إنسانيًا ومعرفيًا مهمًا لتجربتهم الدراسية في مصر، وأسهمت في تعميق فهمهم للثقافة المصرية وتاريخها، مشيدين بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم الطلاب الوافدين وتنظيم أنشطة متنوعة تعزز اندماجهم.

وتأتي هذه الرحلة ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والمجتمعية التي تنفذها الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين دعمًا لمبادرة «ادرس في مصر»، وتأكيدًا على التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة تعليمية وثقافية متكاملة للطلاب الوافدين، بما يعزز مكانة مصر كمقصد تعليمي وثقافي رائد إقليميًا ودوليًا.

وزارة التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

امام عاشور وكهربا

كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

إيلون ماسك

إيلون ماسك ومسؤولة سابقة بـ"أكس" يمثلان أمام القضاء الفرنسي

تقرير: الائتمان المحلي في الكويت يسجل 7.6% نموا عام 2025 والأعلى في 3 سنوات

تقرير: الائتمان المحلي في الكويت يسجل 7.6% نموا عام 2025 والأعلى في 3 سنوات

ويتكوف

القناة 12: ويتكوف وصل إسرائيل استعدادا للقاء نتنياهو

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلاً رمضان للملابس الجاهزة» بمنيا القمح

محافظ الشرقية
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة والسر في التتبيلة

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

