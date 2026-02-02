قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ختام النسخة الثانية من مبادرة «تمكين» بالأقصر بحضور وزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنصورة

رئيس جامعه المنصوره
رئيس جامعه المنصوره
همت الحسينى

شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في فعاليات الحفل الختامي للنسخة الثانية من المبادرة الرئاسية «تمكين»، والتي شهدها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمعبد الأقصر، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والمحافظة والطلاب.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، خلال كلمته، أن النسخة الثانية من مبادرة «تمكين» تمثل ترجمة حقيقية لرؤية القيادة السياسية، وإيمانها الراسخ بأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة قضية وطنية ومسؤولية مشتركة، وأحد المؤشرات الجوهرية لتقدم الدولة، موجّهًا الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المستمر لقضايا تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ثمّن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي وحرصه الدائم على تحويل الرؤية الوطنية إلى برامج تنفيذية ملموسة.

وأوضح وزير التعليم العالي أن المبادرة تأتي في إطار توجه إستراتيجي شامل لبناء الإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى المشاركة الدولية الواسعة في النسخة الثانية من المبادرة، والتي ضمت طلابًا من مصر والمملكة المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، بما يعكس البُعد الدولي للمبادرة ودور الجامعات المصرية في الحوار الأكاديمي وبناء القدرات.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة أسفرت عن ثلاثة مخرجات رئيسية، تمثلت في تنظيم ندوة علمية (Symposium) بمشاركة خبراء وأكاديميين محليين ودوليين لمناقشة أحدث التوجهات في مجال التصميم الشامل والإعاقات غير المرئية، وتنفيذ برنامج تعليمي تفاعلي «Step Zero» يربط العملية التعليمية بالتطبيق العملي من خلال ورش عمل وأنشطة وجولات ميدانية بالأقصر، إلى جانب إطلاق برنامج تدريبي متخصص للعاملين بإدارات رعاية الشباب ومراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتوحيد أفضل الممارسات المهنية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم الطلاب ذوي الإعاقة من خلال تبني فلسفة الدمج الشامل داخل الجامعات، بما يضمن المشاركة الفاعلة وتكافؤ الفرص، معربًا عن تقديره للجامعات المشاركة وكافة الشركاء والداعمين للمبادرة، والجهود التنظيمية التي أسهمت في نجاح الحدث.

الدقهليه محافظه المنصوره الاقصر

