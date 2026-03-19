أنت مجرم قاتل .. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ نتنياهو

حذر الإعلامي مصطفى بكري من محاولات تفتيت الصف العربي، مؤكدًا أن هناك مخططات تستهدف إضعاف المنطقة عبر إثارة الخلافات والانقسامات، داعيًا إلى ضرورة الوعي بهذه التحديات والتصدي لها بوحدة الصف.

ووجه مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، لنتنياهو قائلا " أنت مجرم قاتل وساقط، ولو نزلت على الأرض مش هتقدر تعمل حاجة، شعبك الآن يهرب للملاجئ والخنادق، ولازم تعاد صياغة العلاقة مع العالم دول إسرائيل وأمريكا، ولازم يكون فيه جيش عربي موحد وقوة عربية مشتركة، وهذا ما نادى به الرئيس السيسي في 2019.

واستشهد بكري بمواقف تاريخية تؤكد أهمية التضامن العربي، مثل التنسيق خلال حرب أكتوبر ودعم دول الخليج لمصر، مؤكدًا أن هذه النماذج تعكس قوة العمل العربي المشترك، مختتما: المرحلة الحالية تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا، إحنا في مركب واحدة، وأي خطر يهدد الخليج سيصل تأثيره إلى مصر.

