مصطفى بكري: حرب إلكترونية تستهدف مصر والخليج.. والقاهرة تؤكد دعمها الكامل لأمن المنطقة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك حربًا إلكترونية تُشن ضد مصر ودول الخليج، واصفًا إياها بأنها محاولات “تافهة” لن تؤثر على تماسك الدول العربية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر تقف إلى جانب دول الخليج في إطار الحفاظ على الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن أمن الخليج يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر والإمارات العربية المتحدة تعكس اهتمام القاهرة بأمن واستقرار المنطقة، وتؤكد موقفها الرافض لأي اعتداءات على دول الخليج.